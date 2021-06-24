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https://ria.ru/20210624/esminets-1738496360.html
В МИД рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender
В МИД рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender - РИА Новости, 24.06.2021
В МИД рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender
Целью инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море была провокация, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:28
2021-06-24T19:56
дебора броннерт
мария захарова
сергей рябков
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
в мире
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Целью инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море была провокация, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1". По ее словам, подобные провокации нужны Западу для того, чтобы поддерживать миф о непредсказуемости России и о существовании угрозы "этому самому западному миру".Накануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент. По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.
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дебора броннерт, мария захарова, сергей рябков, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире
В МИД рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender
19:28 24.06.2021 (обновлено: 19:56 24.06.2021)
 
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby

В МИД рассказали о политическом компоненте инцидента с британским эсминцем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Целью инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море была провокация, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".
"Политический компонент заключается в провокативной деятельности стран НАТО, а Британия является страной НАТО, вблизи наших границ на протяжении длительного времени. И это тоже факт. Вот это является политическим компонентом — бесконечное создание какой-то турбулентности, провокаций и многого того, что с этим связано, в отношении России".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД
По ее словам, подобные провокации нужны Западу для того, чтобы поддерживать миф о непредсказуемости России и о существовании угрозы "этому самому западному миру".
Накануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".
В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Дебора БроннертМария ЗахароваСергей РябковИнцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияЧерное мореМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияВ мире
 
 
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