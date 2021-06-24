https://ria.ru/20210624/esminets-1738496360.html
В МИД рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender
В МИД рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender - РИА Новости, 24.06.2021
В МИД рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender
Целью инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море была провокация, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:28
2021-06-24T19:28
2021-06-24T19:56
дебора броннерт
мария захарова
сергей рябков
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Целью инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море была провокация, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1". По ее словам, подобные провокации нужны Западу для того, чтобы поддерживать миф о непредсказуемости России и о существовании угрозы "этому самому западному миру".Накануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент. По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.
https://ria.ru/20210624/esminets-1738433151.html
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дебора броннерт, мария захарова, сергей рябков, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире
В МИД рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender
19:28 24.06.2021 (обновлено: 19:56 24.06.2021)
В МИД рассказали о политическом компоненте инцидента с британским эсминцем