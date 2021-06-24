https://ria.ru/20210624/esminets-1738496360.html

В МИД рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender

В МИД рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender - РИА Новости, 24.06.2021

В МИД рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender

Целью инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море была провокация, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:28

2021-06-24T19:28

2021-06-24T19:56

дебора броннерт

мария захарова

сергей рябков

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

черное море

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Целью инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море была провокация, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1". По ее словам, подобные провокации нужны Западу для того, чтобы поддерживать миф о непредсказуемости России и о существовании угрозы "этому самому западному миру".Накануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент. По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. По словам премьера Британии Бориса Джонсона, проход через Черное море был "вполне уместным".В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.

https://ria.ru/20210624/esminets-1738433151.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html

россия

черное море

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дебора броннерт, мария захарова, сергей рябков, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире