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https://ria.ru/20210624/dzhonson-1738460279.html
Джонсон связал нарушение российских границ эсминцем с непризнанием Крыма
Джонсон связал нарушение российских границ эсминцем с непризнанием Крыма - РИА Новости, 24.06.2021
Джонсон связал нарушение российских границ эсминцем с непризнанием Крыма
Эсминец Defender действовал законно, так как Лондон не признает территориальных притязаний России на Крымский полуостров. Так премьер-министр Великобритании... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:31
2021-06-24T16:31
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
николай евменов
минобороны великобритании
су-24м
черное море
борис джонсон
великобритания
республика крым
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Эсминец Defender действовал законно, так как Лондон не признает территориальных притязаний России на Крымский полуостров. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал агентству Reuters инцидент с нарушением российских границ в Черном море.Он назвал указанную территорию украинскими водами, которые "использовались для перехода из пункта А в пункт Б".Вместе с тем Джонсон не согласился с тем, что современные отношения Москвы и Лондона находятся на исторически низком уровне, отметив, что в его времена было гораздо хуже.Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды страны недалеко от Крыма. Российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения корабля, после чего тот покинул территорию государства. В Минобороны Великобритании заявили, что судно совершало мирный проход через территориальные воды Украины, а предупредительных выстрелов не было.Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов назвал этот инцидент наглым вызовом со стороны Великобритании. Он высоко оценил действия российских кораблей и отметил, что Россия соблюла все нормы международного права.Ранее корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту британского корабля, заявил, что он преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод.
https://ria.ru/20210624/video-1738368207.html
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россия
черное море
великобритания
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, николай евменов, минобороны великобритании, су-24м, черное море, борис джонсон, великобритания, республика крым, безопасность
Джонсон связал нарушение российских границ эсминцем с непризнанием Крыма
16:31 24.06.2021
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Британии Джонсон связал нарушение границ России эсминцем с непризнанием Крыма

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Эсминец Defender действовал законно, так как Лондон не признает территориальных притязаний России на Крымский полуостров. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал агентству Reuters инцидент с нарушением российских границ в Черном море.
"Я думаю, что использование международных вод было вполне уместным <…> важно отметить, что мы не признаем присоединение Крыма к России", – заявил британский политик.
Он назвал указанную территорию украинскими водами, которые "использовались для перехода из пункта А в пункт Б".
Вместе с тем Джонсон не согласился с тем, что современные отношения Москвы и Лондона находятся на исторически низком уровне, отметив, что в его времена было гораздо хуже.
Российский самолет Су-24 пролетает рядом с эсминцем Defender Королевских ВМС Великобритании. Кадр из видео
Вчера, 09:52
Опубликовано видео с борта нарушившего границу России эсминца Defender
Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды страны недалеко от Крыма. Российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения корабля, после чего тот покинул территорию государства. В Минобороны Великобритании заявили, что судно совершало мирный проход через территориальные воды Украины, а предупредительных выстрелов не было.
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов назвал этот инцидент наглым вызовом со стороны Великобритании. Он высоко оценил действия российских кораблей и отметил, что Россия соблюла все нормы международного права.
Ранее корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту британского корабля, заявил, что он преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод.
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 16:36
Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияНиколай ЕвменовМинобороны ВеликобританииСу-24МЧерное мореБорис ДжонсонВеликобританияРеспублика КрымБезопасность
 
 
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