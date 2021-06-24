https://ria.ru/20210624/dzhonson-1738460279.html

Джонсон связал нарушение российских границ эсминцем с непризнанием Крыма

Джонсон связал нарушение российских границ эсминцем с непризнанием Крыма - РИА Новости, 24.06.2021

Джонсон связал нарушение российских границ эсминцем с непризнанием Крыма

Эсминец Defender действовал законно, так как Лондон не признает территориальных притязаний России на Крымский полуостров. Так премьер-министр Великобритании... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:31

2021-06-24T16:31

2021-06-24T16:31

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

николай евменов

минобороны великобритании

су-24м

черное море

борис джонсон

великобритания

республика крым

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Эсминец Defender действовал законно, так как Лондон не признает территориальных притязаний России на Крымский полуостров. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал агентству Reuters инцидент с нарушением российских границ в Черном море.Он назвал указанную территорию украинскими водами, которые "использовались для перехода из пункта А в пункт Б".Вместе с тем Джонсон не согласился с тем, что современные отношения Москвы и Лондона находятся на исторически низком уровне, отметив, что в его времена было гораздо хуже.Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды страны недалеко от Крыма. Российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения корабля, после чего тот покинул территорию государства. В Минобороны Великобритании заявили, что судно совершало мирный проход через территориальные воды Украины, а предупредительных выстрелов не было.Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов назвал этот инцидент наглым вызовом со стороны Великобритании. Он высоко оценил действия российских кораблей и отметил, что Россия соблюла все нормы международного права.Ранее корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту британского корабля, заявил, что он преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод.

https://ria.ru/20210624/video-1738368207.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

россия

черное море

великобритания

республика крым

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, николай евменов, минобороны великобритании, су-24м, черное море, борис джонсон, великобритания, республика крым, безопасность