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https://ria.ru/20210624/dzhonson-1738442933.html
Джонсон прокомментировал инцидент с эсминцем в Черном море
Джонсон прокомментировал инцидент с эсминцем в Черном море - РИА Новости, 24.06.2021
Джонсон прокомментировал инцидент с эсминцем в Черном море
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на фоне инцидента с британским эсминцем в Черном море, что помнит времена, когда отношения с Россией были... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:17
2021-06-24T15:45
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
борис джонсон
великобритания
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на фоне инцидента с британским эсминцем в Черном море, что помнит времена, когда отношения с Россией были намного хуже, передает агентство Блумберг.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем."Я могу вспомнить времена в своей жизни, когда все было намного хуже", - приводит агентство ответ Джонсона на вопрос о том, является ли инцидент новой низшей точкой в отношениях с РФ.Британский премьер заявил, что проход британского эсминца через Черное море был "вполне уместным"."Это дела минобороны, но если вы хотите узнать мою точку зрения, использовать международные воды - вполне уместно. Это украинские воды, и было абсолютно верно использовать их для прохода из точки A в точку В", - заявил Джонсон.Накануне посол России в Британии Андрей Келин рассказал в интервью британскому Channel 4, что Defender вторгся в российские территориальные воды в нарушение международных соглашений и не реагировал на предупреждения. По словам посла, корабль зашел в российские воды на три километра и не отвечал на звучавшие каждые десять минут предупреждения. Келин считает действия команды корабля явным нарушением положений соглашения 1986 года о предотвращении инцидентов на море, предписывающего судам отвечать на поступающие предупреждения.
https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html
https://ria.ru/20210624/britantsy-1738444400.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, борис джонсон, великобритания, в мире
Джонсон прокомментировал инцидент с эсминцем в Черном море
15:17 24.06.2021 (обновлено: 15:45 24.06.2021)
 
© REUTERS / POOL/Ben StansallПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на пресс-конференции по окончании саммита G7 в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на пресс-конференции по окончании саммита G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© REUTERS / POOL/Ben Stansall

Джонсон после инцидента с эсминцем заявил, что помнит времена, когда отношения с РФ были хуже

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на фоне инцидента с британским эсминцем в Черном море, что помнит времена, когда отношения с Россией были намного хуже, передает агентство Блумберг.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 11:45
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"Я могу вспомнить времена в своей жизни, когда все было намного хуже", - приводит агентство ответ Джонсона на вопрос о том, является ли инцидент новой низшей точкой в отношениях с РФ.
Британский премьер заявил, что проход британского эсминца через Черное море был "вполне уместным".
"Это дела минобороны, но если вы хотите узнать мою точку зрения, использовать международные воды - вполне уместно. Это украинские воды, и было абсолютно верно использовать их для прохода из точки A в точку В", - заявил Джонсон.
Накануне посол России в Британии Андрей Келин рассказал в интервью британскому Channel 4, что Defender вторгся в российские территориальные воды в нарушение международных соглашений и не реагировал на предупреждения. По словам посла, корабль зашел в российские воды на три километра и не отвечал на звучавшие каждые десять минут предупреждения. Келин считает действия команды корабля явным нарушением положений соглашения 1986 года о предотвращении инцидентов на море, предписывающего судам отвечать на поступающие предупреждения.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияЧерное мореБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
 
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