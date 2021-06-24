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В Саратовской области завели дело после смертельного ДТП с фурой
В Саратовской области завели дело после смертельного ДТП с фурой - РИА Новости, 24.06.2021
В Саратовской области завели дело после смертельного ДТП с фурой
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с фурой в Саратовской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщила в четверг начальник... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:21
2021-06-24T17:21
россия
анастасия захарова
гумвд
саратовская область
саратов
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с фурой в Саратовской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщила в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.Ранее в ГИБДД сообщили, что легковой автомобиль Renault Duster и фура Man столкнулись около 11.30 (10.30 мск) на 269-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград между селами Шевыревка и Боковка. В результате ДТП три человека, включая годовалого мальчика, погибли на месте, еще одна взрослая пассажирка Renault скончалась в больнице. По предварительным данным прокуратуры, 64-летний водитель Renault при развороте не убедился в безопасности маневра, в связи с чем допустил столкновение с попутным грузовым автомобилем Man."По факту ДТП отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУМВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В рамках расследования назначено проведение ряда экспертиз с целью установления объективных обстоятельств происшествия", - сказала Захарова на видео, опубликованном на странице главка МВД в соцсети "ВКонтакте".Она отметила, что по предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершал разворот, а водитель грузовика, следовавшего в попутном направлении, заметив маневр Renault, перестроился на встречную полосу, однако избежать столкновения ему не удалось."Проводится розыск возможных очевидцев ДТП, если вы располагаете какой-либо информацией о данном происшествии, звоните по телефонам: 8 (8452) 99-47-87 или 99-46-88", - добавила она.
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россия, анастасия захарова, гумвд, саратовская область, саратов
В Саратовской области завели дело после смертельного ДТП с фурой
17:21 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полиция возбудила уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП с фурой

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с фурой в Саратовской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщила в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.
Ранее в ГИБДД сообщили, что легковой автомобиль Renault Duster и фура Man столкнулись около 11.30 (10.30 мск) на 269-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград между селами Шевыревка и Боковка. В результате ДТП три человека, включая годовалого мальчика, погибли на месте, еще одна взрослая пассажирка Renault скончалась в больнице. По предварительным данным прокуратуры, 64-летний водитель Renault при развороте не убедился в безопасности маневра, в связи с чем допустил столкновение с попутным грузовым автомобилем Man.
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"По факту ДТП отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУМВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В рамках расследования назначено проведение ряда экспертиз с целью установления объективных обстоятельств происшествия", - сказала Захарова на видео, опубликованном на странице главка МВД в соцсети "ВКонтакте".
Она отметила, что по предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершал разворот, а водитель грузовика, следовавшего в попутном направлении, заметив маневр Renault, перестроился на встречную полосу, однако избежать столкновения ему не удалось.
"Проводится розыск возможных очевидцев ДТП, если вы располагаете какой-либо информацией о данном происшествии, звоните по телефонам: 8 (8452) 99-47-87 или 99-46-88", - добавила она.
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