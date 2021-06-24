https://ria.ru/20210624/delo-1738512269.html

В Ленинградской области возбудили дело после крушения вертолета

В Ленинградской области возбудили дело после крушения вертолета - РИА Новости, 24.06.2021

В Ленинградской области возбудили дело после крушения вертолета

Уголовное дело по статье о нарушении правил полетов возбуждено после крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T22:45

2021-06-24T22:45

2021-06-24T22:51

ми-8

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил полетов возбуждено после крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.В четверг вечером Росгвардия подтвердила РИА Новости, что в Ленинградской области рухнул вертолет Ми-8, который принадлежит Росгвардии, по предварительным данным, три человека экипажа погибли.

https://ria.ru/20210624/krushenie-1738508437.html

ленинградская область

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2021

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ми-8, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия