https://ria.ru/20210624/clarke-1738235588.html

Эмилия Кларк рассказала, что думает о приквелах "Игры престолов"

Эмилия Кларк рассказала, что думает о приквелах "Игры престолов" - РИА Новости, 24.06.2021

Эмилия Кларк рассказала, что думает о приквелах "Игры престолов"

Британская актриса Эмилия Кларк, получившая всемирную известность после роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", в беседе с THR рассказала, что думает о... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T04:38

2021-06-24T04:38

2021-06-24T04:38

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новости культуры

эмилия кларк

игра престолов (сериал)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британская актриса Эмилия Кларк, получившая всемирную известность после роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", в беседе с THR рассказала, что думает о приквелах шоу. Ранее стало известно, что HBO работает сразу над несколькими проектами, связанными с популярным фэнтези. Один из них — "Дом дракона" о Таргариенах, премьера которого запланирована на 2022 год, а также "Девять путешествий" ("9 Voyages", второе название — "Sea Snake" "Морской змей"), "Блошиное дно" ("Flea Bottom") и "Десять тысяч кораблей" ("10,000 Ships"). Дата их выхода пока неизвестна. По словам актрисы, о "Доме дракона" ей рассказал Мигель Сапочник — один из шоураннеров проекта и ее близкий друг (он снял несколько эпизодов "Игры престолов". — Прим. ред.). Она добавила, что очень рада появлению приквелов сериала. Вспоминая "Игру престолов" Эмилия Кларк рассказала, что до сих пор хорошо общается с коллегами по проекту, которому посвятила почти десять лет. "Я знаю, что буду дружить с ними до самой своей смерти", — уверена она. С таким же теплом звезда "Игре престолов" отозвалась и о своей героине — Дейнерис Таргариен. "Она — часть моего сердца, поэтому я никогда ее не забуду", — отметила актриса. Сейчас Эмилия Кларк занята в супергеройском сериале Marvel "Секретное вторжение" ("Secret Invasion"), к съемкам которого должны приступить в этом году. Роль актрисы пока держится в строжайшем секрете.

https://ria.ru/20210607/clarke-1735661325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, игра престолов (сериал)