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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210624/clarke-1738235588.html
Эмилия Кларк рассказала, что думает о приквелах "Игры престолов"
Эмилия Кларк рассказала, что думает о приквелах "Игры престолов" - РИА Новости, 24.06.2021
Эмилия Кларк рассказала, что думает о приквелах "Игры престолов"
Британская актриса Эмилия Кларк, получившая всемирную известность после роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", в беседе с THR рассказала, что думает о... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T04:38
2021-06-24T04:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
эмилия кларк
игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британская актриса Эмилия Кларк, получившая всемирную известность после роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", в беседе с THR рассказала, что думает о приквелах шоу. Ранее стало известно, что HBO работает сразу над несколькими проектами, связанными с популярным фэнтези. Один из них — "Дом дракона" о Таргариенах, премьера которого запланирована на 2022 год, а также "Девять путешествий" ("9 Voyages", второе название — "Sea Snake" "Морской змей"), "Блошиное дно" ("Flea Bottom") и "Десять тысяч кораблей" ("10,000 Ships"). Дата их выхода пока неизвестна. По словам актрисы, о "Доме дракона" ей рассказал Мигель Сапочник — один из шоураннеров проекта и ее близкий друг (он снял несколько эпизодов "Игры престолов". — Прим. ред.). Она добавила, что очень рада появлению приквелов сериала. Вспоминая "Игру престолов" Эмилия Кларк рассказала, что до сих пор хорошо общается с коллегами по проекту, которому посвятила почти десять лет. "Я знаю, что буду дружить с ними до самой своей смерти", — уверена она. С таким же теплом звезда "Игре престолов" отозвалась и о своей героине — Дейнерис Таргариен. "Она — часть моего сердца, поэтому я никогда ее не забуду", — отметила актриса. Сейчас Эмилия Кларк занята в супергеройском сериале Marvel "Секретное вторжение" ("Secret Invasion"), к съемкам которого должны приступить в этом году. Роль актрисы пока держится в строжайшем секрете.
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кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, игра престолов (сериал)
Эмилия Кларк рассказала, что думает о приквелах "Игры престолов"
04:38 24.06.2021
 
© HBO (2011–2019)Кадр из сериала "Игра престолов" (8 сезон)
Кадр из сериала Игра престолов (8 сезон)
© HBO (2011–2019)

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис в "Игре престолов", рассказала, что думает о приквелах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британская актриса Эмилия Кларк, получившая всемирную известность после роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", в беседе с THR рассказала, что думает о приквелах шоу.
Ранее стало известно, что HBO работает сразу над несколькими проектами, связанными с популярным фэнтези. Один из них — "Дом дракона" о Таргариенах, премьера которого запланирована на 2022 год, а также "Девять путешествий" ("9 Voyages", второе название — "Sea Snake" "Морской змей"), "Блошиное дно" ("Flea Bottom") и "Десять тысяч кораблей" ("10,000 Ships"). Дата их выхода пока неизвестна.
По словам актрисы, о "Доме дракона" ей рассказал Мигель Сапочник — один из шоураннеров проекта и ее близкий друг (он снял несколько эпизодов "Игры престолов". — Прим. ред.).

"Я была готова к этой новости. Но все равно это безумие. Когда я увидела первые кадры со съемок, то подумала: "Ого!". Ведь в прошлый раз я была сама по себе, и не знала, что у меня есть друзья (имея в виду других Таргариенов). А ведь у меня могла быть куча друзей, с которыми можно было бы пообщаться, — смеясь рассказала Кларк. — И тем не менее, удивительно увидеть все это снова. Я от всей души желаю всем участникам проекта удачи".

Она добавила, что очень рада появлению приквелов сериала.
Вспоминая "Игру престолов" Эмилия Кларк рассказала, что до сих пор хорошо общается с коллегами по проекту, которому посвятила почти десять лет. "Я знаю, что буду дружить с ними до самой своей смерти", — уверена она.
С таким же теплом звезда "Игре престолов" отозвалась и о своей героине — Дейнерис Таргариен. "Она — часть моего сердца, поэтому я никогда ее не забуду", — отметила актриса.
Сейчас Эмилия Кларк занята в супергеройском сериале Marvel "Секретное вторжение" ("Secret Invasion"), к съемкам которого должны приступить в этом году. Роль актрисы пока держится в строжайшем секрете.
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