https://ria.ru/20210624/clarke-1738235588.html
Эмилия Кларк рассказала, что думает о приквелах "Игры престолов"
Эмилия Кларк рассказала, что думает о приквелах "Игры престолов" - РИА Новости, 24.06.2021
Эмилия Кларк рассказала, что думает о приквелах "Игры престолов"
Британская актриса Эмилия Кларк, получившая всемирную известность после роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", в беседе с THR рассказала, что думает о... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T04:38
2021-06-24T04:38
2021-06-24T04:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
эмилия кларк
игра престолов (сериал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572618712_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_fb7a703d6e50e5e28b3944ac2fab9419.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британская актриса Эмилия Кларк, получившая всемирную известность после роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", в беседе с THR рассказала, что думает о приквелах шоу. Ранее стало известно, что HBO работает сразу над несколькими проектами, связанными с популярным фэнтези. Один из них — "Дом дракона" о Таргариенах, премьера которого запланирована на 2022 год, а также "Девять путешествий" ("9 Voyages", второе название — "Sea Snake" "Морской змей"), "Блошиное дно" ("Flea Bottom") и "Десять тысяч кораблей" ("10,000 Ships"). Дата их выхода пока неизвестна. По словам актрисы, о "Доме дракона" ей рассказал Мигель Сапочник — один из шоураннеров проекта и ее близкий друг (он снял несколько эпизодов "Игры престолов". — Прим. ред.). Она добавила, что очень рада появлению приквелов сериала. Вспоминая "Игру престолов" Эмилия Кларк рассказала, что до сих пор хорошо общается с коллегами по проекту, которому посвятила почти десять лет. "Я знаю, что буду дружить с ними до самой своей смерти", — уверена она. С таким же теплом звезда "Игре престолов" отозвалась и о своей героине — Дейнерис Таргариен. "Она — часть моего сердца, поэтому я никогда ее не забуду", — отметила актриса. Сейчас Эмилия Кларк занята в супергеройском сериале Marvel "Секретное вторжение" ("Secret Invasion"), к съемкам которого должны приступить в этом году. Роль актрисы пока держится в строжайшем секрете.
https://ria.ru/20210607/clarke-1735661325.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572618712_142:0:1151:757_1920x0_80_0_0_f89996d96e531c993b32d8a3a4a7d2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, игра престолов (сериал)
Эмилия Кларк рассказала, что думает о приквелах "Игры престолов"
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис в "Игре престолов", рассказала, что думает о приквелах
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Британская актриса Эмилия Кларк, получившая всемирную известность после роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", в беседе с THR рассказала
, что думает о приквелах шоу.
Ранее стало известно
, что HBO работает сразу над несколькими проектами, связанными с популярным фэнтези. Один из них — "Дом дракона" о Таргариенах, премьера которого запланирована на 2022 год, а также "Девять путешествий" ("9 Voyages", второе название — "Sea Snake" "Морской змей"), "Блошиное дно" ("Flea Bottom") и "Десять тысяч кораблей" ("10,000 Ships"). Дата их выхода пока неизвестна.
По словам актрисы, о "Доме дракона" ей рассказал Мигель Сапочник — один из шоураннеров проекта и ее близкий друг (он снял несколько эпизодов "Игры престолов". — Прим. ред.).
"Я была готова к этой новости. Но все равно это безумие. Когда я увидела первые кадры со съемок, то подумала: "Ого!". Ведь в прошлый раз я была сама по себе, и не знала, что у меня есть друзья (имея в виду других Таргариенов). А ведь у меня могла быть куча друзей, с которыми можно было бы пообщаться, — смеясь рассказала Кларк. — И тем не менее, удивительно увидеть все это снова. Я от всей души желаю всем участникам проекта удачи".
Она добавила, что очень рада появлению приквелов сериала.
Вспоминая "Игру престолов" Эмилия Кларк рассказала, что до сих пор хорошо общается с коллегами по проекту, которому посвятила почти десять лет. "Я знаю, что буду дружить с ними до самой своей смерти", — уверена она.
С таким же теплом звезда "Игре престолов" отозвалась и о своей героине — Дейнерис Таргариен. "Она — часть моего сердца, поэтому я никогда ее не забуду", — отметила актриса.
Сейчас Эмилия Кларк занята в супергеройском сериале Marvel "Секретное вторжение" ("Secret Invasion"), к съемкам которого должны приступить в этом году. Роль актрисы пока держится в строжайшем секрете.