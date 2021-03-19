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https://ria.ru/20210319/prikvel-1601954339.html
СМИ узнали о трех проектах HBO по мотивам "Игры престолов"
СМИ узнали о трех проектах HBO по мотивам "Игры престолов"
СМИ узнали, что телесеть HBO разрабатывает сразу три проекта по мотивам "Игры престолов", сообщает Deadline. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:14
2021-03-19T13:19
мэйси уильямс
джордж мартин
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что телесеть HBO разрабатывает сразу три проекта по мотивам "Игры престолов", сообщает Deadline. Как рассказал источник изданию, все они будут приквелами истории, созданной Джорджем Р. Р. Мартином и описанной в его серии романов "Песнь льда и пламени". Предстоящие проекты получили названия "Девять путешествий" ("9 Voyages", второе название — "Sea Snake" ("Морской змей"), "Блошиное дно" ("Flea Bottom") и "Десять тысяч кораблей" ("10,000 Ships"). У "Девяти путешествий" о мореплавателе Корлисе Веларионе уже есть шоураннер. Им выбрали Бруно Хеллера, который принимал участие в создании сериалов "Рим" и "Готэм". Он будет работать вместе с Джорджем Мартином. В "Блошином дне" действие развернется в неблагополучном районе Королевской гавани. В "Десяти тысячах кораблей" расскажут о путешествии принцессы Нимерии, которая вместе с выжившими ройнарами отправилась из Эссоса в Дорн после своего поражения во Второй Пряной войне. Это произошло примерно за тысячу лет до событий, описанных в цикле романов "Песнь льда и пламени". В сериале "Игра престолов" отсылкой к этой истории служит лютоволк Арьи Старк (Мэйси Уильямс), которую героиня назвала в честь Нимерии. Пока неизвестно, когда будут реализованы все эти проекты, и в каком формате их представят зрителям. Сейчас в HBO активно работают над сериалом "Дом дракона", события которого развернутся за триста лет до "Игры престолов" и будут связаны с Домом Таргариенов. К съемкам приступят уже в апреле.Детали сюжета держатся в строжайшем секрете, но уже известно, каких актеров выбрали на главные роли. Британец Пэдди Консидайн станет королем Визерисом Таргариеном, Эмма Д’Арси перевоплотится в наследницу короля, а Оливия Кук станет второй женой короля — королевой Алисентой Хайтауэр.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/serial-1594179925.html
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мэйси уильямс, джордж мартин, кино и сериалы, новости культуры, hbo

СМИ узнали о трех проектах HBO по мотивам "Игры престолов"

13:14 19.03.2021 (обновлено: 13:19 19.03.2021)
 
© HBO (2011–2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© HBO (2011–2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что телесеть HBO разрабатывает сразу три проекта по мотивам "Игры престолов", сообщает Deadline.
Как рассказал источник изданию, все они будут приквелами истории, созданной Джорджем Р. Р. Мартином и описанной в его серии романов "Песнь льда и пламени". Предстоящие проекты получили названия "Девять путешествий" ("9 Voyages", второе название — "Sea Snake" ("Морской змей"), "Блошиное дно" ("Flea Bottom") и "Десять тысяч кораблей" ("10,000 Ships").
У "Девяти путешествий" о мореплавателе Корлисе Веларионе уже есть шоураннер. Им выбрали Бруно Хеллера, который принимал участие в создании сериалов "Рим" и "Готэм". Он будет работать вместе с Джорджем Мартином.
В "Блошином дне" действие развернется в неблагополучном районе Королевской гавани.
Драконы из приквела Игры престолов Дома Дракона - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 16:05Сказано в эфире
"Масштабные страсти": кинокритик рассказал о приквелах "Игры престолов"
В "Десяти тысячах кораблей" расскажут о путешествии принцессы Нимерии, которая вместе с выжившими ройнарами отправилась из Эссоса в Дорн после своего поражения во Второй Пряной войне. Это произошло примерно за тысячу лет до событий, описанных в цикле романов "Песнь льда и пламени". В сериале "Игра престолов" отсылкой к этой истории служит лютоволк Арьи Старк (Мэйси Уильямс), которую героиня назвала в честь Нимерии.
Пока неизвестно, когда будут реализованы все эти проекты, и в каком формате их представят зрителям.
Сейчас в HBO активно работают над сериалом "Дом дракона", события которого развернутся за триста лет до "Игры престолов" и будут связаны с Домом Таргариенов. К съемкам приступят уже в апреле.
Детали сюжета держатся в строжайшем секрете, но уже известно, каких актеров выбрали на главные роли. Британец Пэдди Консидайн станет королем Визерисом Таргариеном, Эмма Д’Арси перевоплотится в наследницу короля, а Оливия Кук станет второй женой короля — королевой Алисентой Хайтауэр.
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:00Культура
Звезда "Игры престолов" раскрыл секреты пилотной версии сериала
 
КультураМэйси УильямсДжордж МартинКино и сериалыНовости культурыHBO
 
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