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https://ria.ru/20210212/prikvel-1597110740.html
HBO подтвердил, что уже известна дата начала съемок "Дома драконов"
HBO подтвердил, что уже известна дата начала съемок "Дома драконов"
Съемки сериала "Дом дракона", события которого разворачиваются за три сотни лет до "Игры престолов", начнутся в апреле, сообщает Daily Mail со ссылкой на слова... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T05:58
2021-02-12T05:58
культура
кино и сериалы
новости культуры
hbo
игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Съемки сериала "Дом дракона", события которого разворачиваются за три сотни лет до "Игры престолов", начнутся в апреле, сообщает Daily Mail со ссылкой на слова ведущего контент-менеджера HBO Max и HBO Кейси Блойз."Мы рады сотрудничать со сценаристами Райаном Кондалом и Мигелем Сапочником и Джорджам Р.Р. Мартином, и очень ждем начала съемок", — поделился он, уточнив, что надеется отправится на съемочную площадку, если успеет вовремя вакцинироваться.Действие в десятисерийном фильме "Дом драконов", основанном на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", будет происходить за 300 лет до событий, описанных в саге "Песнь Льда и Огня". В основе шоу история Дома Таргариенов.Детали проекта держатся в строжайшем секрете, но уже известно, каких актеров выбрали на главные роли. Так, британец Пэдди Консидайн станет королем Визерисом Таргариеном, Эмма Д’Арси перевоплотится в наследницу короля, а Оливия Кук станет второй женой короля — королевой Алисентой Хайтауэр.Мэтт Смита взяли на роль принца Дэймона Таргариена, а кто сыграет Эйгона II Таргариена — пока не известно.Всего у "Игры престолов" было пять разных вариантов потенциальных приквелов, но все они не пошли дальше сценариев и пилотных эпизодов. Пока только с создателями "Дома дракона" был подписан контракт на съемки целого шоу.При этом Блойз отказался ответить на вопрос, сколько всего сериалов он хотел бы видеть по мотивам "Игры престолов"."Самое главное, чтобы все эти шоу были интересными. Я бы больше внимания уделял сценариям, важно, чтобы они были достойными и чтобы по ним хотелось снимать. Я, скорее, об этом думаю, а не о количестве проектов. Определенного числа у меня в голове нет, моя цель — найти людей, в которых хочется верить и которые делают перспективные проекты, а уж потом думать обо всем остальном", — пояснил он.
https://ria.ru/20210203/djawadi-1595908981.html
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, игра престолов (сериал)

HBO подтвердил, что уже известна дата начала съемок "Дома драконов"

05:58 12.02.2021
 
© @GameOfThrones/TwitterДраконы из приквела "Игры престолов" "Дома Дракона"
Драконы из приквела Игры престолов Дома Дракона - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© @GameOfThrones/Twitter
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Съемки сериала "Дом дракона", события которого разворачиваются за три сотни лет до "Игры престолов", начнутся в апреле, сообщает Daily Mail со ссылкой на слова ведущего контент-менеджера HBO Max и HBO Кейси Блойз.
"Мы рады сотрудничать со сценаристами Райаном Кондалом и Мигелем Сапочником и Джорджам Р.Р. Мартином, и очень ждем начала съемок", — поделился он, уточнив, что надеется отправится на съемочную площадку, если успеет вовремя вакцинироваться.
Действие в десятисерийном фильме "Дом драконов", основанном на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", будет происходить за 300 лет до событий, описанных в саге "Песнь Льда и Огня". В основе шоу история Дома Таргариенов.
Детали проекта держатся в строжайшем секрете, но уже известно, каких актеров выбрали на главные роли. Так, британец Пэдди Консидайн станет королем Визерисом Таргариеном, Эмма Д’Арси перевоплотится в наследницу короля, а Оливия Кук станет второй женой короля — королевой Алисентой Хайтауэр.
Мэтт Смита взяли на роль принца Дэймона Таргариена, а кто сыграет Эйгона II Таргариена — пока не известно.
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Всего у "Игры престолов" было пять разных вариантов потенциальных приквелов, но все они не пошли дальше сценариев и пилотных эпизодов. Пока только с создателями "Дома дракона" был подписан контракт на съемки целого шоу.
При этом Блойз отказался ответить на вопрос, сколько всего сериалов он хотел бы видеть по мотивам "Игры престолов".
"Самое главное, чтобы все эти шоу были интересными. Я бы больше внимания уделял сценариям, важно, чтобы они были достойными и чтобы по ним хотелось снимать. Я, скорее, об этом думаю, а не о количестве проектов. Определенного числа у меня в голове нет, моя цель — найти людей, в которых хочется верить и которые делают перспективные проекты, а уж потом думать обо всем остальном", — пояснил он.
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