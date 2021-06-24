https://ria.ru/20210624/chasy-1738298944.html

Зачем нужны умные часы и фитнес-браслет спортсмену: правда и мифы

Зачем нужны умные часы и фитнес-браслет спортсмену: правда и мифы - РИА Новости, 24.06.2021

Зачем нужны умные часы и фитнес-браслет спортсмену: правда и мифы

Летом россияне традиционно стараются привести себя в форму — растущий интерес к умным часам и фитнес-браслетам это подтверждает. Действительно ли помогут... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:00

2021-06-24T08:00

2021-06-24T08:07

наука

gps

huawei technologies

apple

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Летом россияне традиционно стараются привести себя в форму — растущий интерес к умным часам и фитнес-браслетам это подтверждает. Действительно ли помогут гаджеты и стоит ли на них всецело полагаться — в материале РИА Новости.Бум носимой электроникиРынок носимой электроники с каждым годом расширяется, вовлекая новых пользователей фитнес-гаджетов. По оценкам одной из российских сетей по продаже бытовой техники и электроники, в 2020-м он вырос на 17 процентов в штучном и на 38 процентов в денежном выражении. Всего же в прошлом году россияне приобрели 5,4 миллиона носимых устройств на общую сумму 40 миллиардов рублей.Причина такой популярности проста — носимая электроника позволяет не только взаимодействовать со смартфоном, но и дает широкие возможности по отслеживанию физического состояния. Так, производители смарт-часов и фитнес-браслетов массово внедряют функцию замера сатурации. Насыщение кислородом крови стало востребованным из-за пандемии. Но, как отдельно подчеркивают и медики, и изготовители гаджетов, данные устройств не стоит воспринимать однозначно.А вот использование умных часов как инструмента для занятий спортом — гораздо более популярный сценарий. В 2021-м редкий физкультурник, велосипедист или просто бегун выйдет на тренировку без гаджета, который способен не только измерить пульс. Помогают в этом и мобильные приложения, где доходчиво и красочно показывают, что уже сделано и что еще нужно сделать для идеальной фигуры.Что умеют эти устройстваУсредненный носимый гаджет в 2021-м умеет гораздо больше, чем его предшественники пару лет назад. Даже бюджетный фитнес-браслет может серьезно помочь владельцу в тренировке.Такие производители, как Xiaomi и Honor, с каждым новым поколением электронных браслетов делают их еще умнее. Так, популярный Mi Band 6 не просто подсчитывает километраж пробежки, но и автоматически определяет тип тренировки. То есть устройство с помощью встроенных датчиков само поймет, что человек встал на лыжи, а не плавает в бассейне, и наоборот. Удобно, но работает такая опция не всегда корректно. Кроме того, браслеты зачастую лишены встроенного GPS-модуля, а значит, без смартфона поблизости трек пробежки или велопрогулки не запишут.Гораздо более продвинутый вариант — умные часы. И это необязательно дорогие Apple Watch или Garmin. Китайские производители электроники успели ворваться и в этот сегмент — например, устройства от Huawei или Amazfit. Последняя компания специализируется на умных устройствах и в том числе разрабатывает их для Xiaomi. Флагманская модель Amazfit T-Rex Pro внешне похожа на защищенные Casio G-SHOCK, но куда "умнее" их и сертифицирована по стандарту.Huawei, следуя логике перехода на собственную операционную сеть HarmonyOS 2, выпустила Watch 3 — в них разработчики добавили более ста видов физических активностей, включая 19 профессиональных режимов, тренировки в помещении и на открытом воздухе. В будущем китайская компания собирается создать целую экосистему, в которой часы смогут "общаться" с умными тренажерами.Как это часто бывает, особняком в мире носимой электроники стоит Apple. Еще с четвертого поколения часы из Купертино получили функцию записи электрокардиограммы. Впрочем, Apple не претендует на точность приборов с медицинской сертификацией. Есть и совсем специфичная функция — "обнаружение падения": часы замечают падение пользователя, после чего совершают экстренный вызов.Подобные устройства уже не просто фиксируют пульс или пройденное расстояние. Так, они способны постоянно мониторить частоту сердцебиения. Статистика пробежки будет максимально расширена, также появляется возможность ее выгрузки в популярные сервисы отслеживания активности — вроде Strava. Но расплачиваться придется увеличенными габаритами и меньшей автономностью. Если браслет может проработать и две недели на одном заряде, то модные Apple Watch 6 едва ли проживут два дня без внешнего питания.Наконец, узкоспециализированные гаджеты вроде часов Garmin способны работать с внешними пульсометрами. Нагрудные модели, точность которых привлекает даже профессиональных легкоатлетов, синхронизируются с устройством, а оно уже подсчитывает и выводит результат в собственном приложении.Нужен ли отдельный фитнес-гаджет?Впрочем, не всегда оправданна покупка отдельного фитнес-гаджета — современный смартфон оснащен датчиками и сенсорами, которые могут заменить умные часы. Например, с помощью камеры и вспышки телефон довольно точно определяет пульс владельца, примерно тот же принцип используют и в носимой электронике. Более того, смартфон гораздо точнее отслеживает маршрут пробежки или прогулки — благодаря совмещению данных спутниковой навигации и местоположения по мобильной сети."Фитнес-браслет действительно может добавить мотивации, если вы решили привести себя в форму. Он даст много красивой статистики — вроде количества пройденных шагов и сожженных калорий. Но надо понимать, что тренироваться за вас он не будет, тут важен именно внутренний настрой на достижение результата. В моей практике бывало и так, что умное устройство демотивировало человека: он ждал быстрого решения проблем, а получил кучу малопонятной информации", — отмечает московский персональный тренер Павел Чечурин.Проблема интерпретации получаемых данных не так проста и даже может повысить уровень тревожности. Датские ученые в 2020-м провели исследование среди пользователей умных часов Fitbit. В результате оказалось: люди, носившие их, начинали волноваться за здоровье, заметив малейшие отклонения в статистике. А некоторые из них винили себя в том, что не получается пройти десять тысяч шагов в день, как настойчиво "рекомендовал" гаджет. Такая самокритичность особенно опасна для пользователей с хроническими заболеваниями — датчане советуют этой группе людей советоваться с лечащим врачом до использования умного устройства.

https://ria.ru/20201029/umnye-chasy-1581902225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gps, huawei technologies, apple, гаджеты, технологии