https://ria.ru/20210624/britaniya-1738471902.html

В Крыму назвали позицию Джонсона по Черному морю опасной игрой

В Крыму назвали позицию Джонсона по Черному морю опасной игрой - РИА Новости, 24.06.2021

В Крыму назвали позицию Джонсона по Черному морю опасной игрой

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал опасной игрой позицию премьер-министра... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:21

2021-06-24T17:21

2021-06-24T17:21

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

черное море

юрий гемпель

борис джонсон

великобритания

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал опасной игрой позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по судоходству в Черном море у берегов Крыма.Ранее Джонсон заявил агентству Блумберг, что проход британского эсминца в Черном море был "вполне уместным". По его словам, это украинские воды, и было абсолютно верно использовать их для прохода из точки A в точку В. Джонсон также подчеркнул, что Великобритания не признает "аннексию Крыма".По его словам, то, что Великобритания не признает Крым российским, – "это их проблема"."Крымчане возмущены подобным поведением военных Великобритании и ее властей. Призываем пользоваться исключительно дипломатическими доступными методами взаимодействия с Россией и уважать выбор крымчан", - подчеркнул Гемпель.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738431095.html

россия

черное море

великобритания

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, юрий гемпель, борис джонсон, великобритания, в мире