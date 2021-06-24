В Крыму назвали позицию Джонсона по Черному морю опасной игрой
В Крыму назвали позицию Бориса Джонсона по судоходству в Черном море опасной игрой
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал опасной игрой позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по судоходству в Черном море у берегов Крыма.
Ранее Джонсон заявил агентству Блумберг, что проход британского эсминца в Черном море был "вполне уместным". По его словам, это украинские воды, и было абсолютно верно использовать их для прохода из точки A в точку В. Джонсон также подчеркнул, что Великобритания не признает "аннексию Крыма".
"Позиция британского премьера по судоходству в Черном море у берегов Крыма – это опасная игра, которая может привести к достаточно серьезным конфликтам, которые потом очень сложно будет уладить дипломатическим путем. Российская сторона это прекрасно понимает, поэтому не было принято жестких мер наказать нарушителей границ, но так продолжаться долго не сможет. Жесткий ответ не заставит себя долго ждать в случае повторения провокаций", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, то, что Великобритания не признает Крым российским, – "это их проблема".
"Крымчане возмущены подобным поведением военных Великобритании и ее властей. Призываем пользоваться исключительно дипломатическими доступными методами взаимодействия с Россией и уважать выбор крымчан", - подчеркнул Гемпель.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.