Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/britaniya-1738471902.html
В Крыму назвали позицию Джонсона по Черному морю опасной игрой
В Крыму назвали позицию Джонсона по Черному морю опасной игрой - РИА Новости, 24.06.2021
В Крыму назвали позицию Джонсона по Черному морю опасной игрой
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал опасной игрой позицию премьер-министра... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:21
2021-06-24T17:21
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
юрий гемпель
борис джонсон
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738406512_0:0:2722:1531_1920x0_80_0_0_f90a05b01c6db910728639f8fbc2e242.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал опасной игрой позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по судоходству в Черном море у берегов Крыма.Ранее Джонсон заявил агентству Блумберг, что проход британского эсминца в Черном море был "вполне уместным". По его словам, это украинские воды, и было абсолютно верно использовать их для прохода из точки A в точку В. Джонсон также подчеркнул, что Великобритания не признает "аннексию Крыма".По его словам, то, что Великобритания не признает Крым российским, – "это их проблема"."Крымчане возмущены подобным поведением военных Великобритании и ее властей. Призываем пользоваться исключительно дипломатическими доступными методами взаимодействия с Россией и уважать выбор крымчан", - подчеркнул Гемпель.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.
https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html
https://ria.ru/20210624/esminets-1738431095.html
россия
черное море
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738406512_295:0:2559:1698_1920x0_80_0_0_4afd3703f450cd803e6c8a13783a4b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, юрий гемпель, борис джонсон, великобритания, в мире
В Крыму назвали позицию Джонсона по Черному морю опасной игрой
17:21 24.06.2021
 
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby

В Крыму назвали позицию Бориса Джонсона по судоходству в Черном море опасной игрой

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал опасной игрой позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по судоходству в Черном море у берегов Крыма.
Ранее Джонсон заявил агентству Блумберг, что проход британского эсминца в Черном море был "вполне уместным". По его словам, это украинские воды, и было абсолютно верно использовать их для прохода из точки A в точку В. Джонсон также подчеркнул, что Великобритания не признает "аннексию Крыма".

"Позиция британского премьера по судоходству в Черном море у берегов Крыма – это опасная игра, которая может привести к достаточно серьезным конфликтам, которые потом очень сложно будет уладить дипломатическим путем. Российская сторона это прекрасно понимает, поэтому не было принято жестких мер наказать нарушителей границ, но так продолжаться долго не сможет. Жесткий ответ не заставит себя долго ждать в случае повторения провокаций", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, то, что Великобритания не признает Крым российским, – "это их проблема".
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 11:45
МИД предложил Лондону переименовать эсминец после инцидента в Черном море
"Крымчане возмущены подобным поведением военных Великобритании и ее властей. Призываем пользоваться исключительно дипломатическими доступными методами взаимодействия с Россией и уважать выбор крымчан", - подчеркнул Гемпель.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 14:27
МИД заявил о возможности эскалации из-за инцидента с британским эсминцем
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияЧерное мореЮрий ГемпельБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
05:25В ФАС рассказали о росте тарифов на ЖКУ с первого июля
Лента новостейМолния