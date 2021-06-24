https://ria.ru/20210624/bespilotnik-1738353691.html

В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"

В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза" - РИА Новости, 24.06.2021

В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"

Российский 90-тонный беспилотник Belaz-7558R на базе карьерного самосвала Белаз-7558В успешно прошёл первый этап испытаний в Белоруссии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T06:11

2021-06-24T06:11

2021-06-24T06:11

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Российский 90-тонный беспилотник Belaz-7558R на базе карьерного самосвала Белаз-7558В успешно прошёл первый этап испытаний в Белоруссии, рассказал РИА Новости управляющий директор компании-разработчика ГК "Цифра" Павел Растопшин."Две машины нового образца уже прошли первый этап испытаний в Республике Беларусь на месторождении "Ситницкое" РУПП "Гранит", крупнейшем предприятии в Европе по добыче и переработке щебня", - сказал он. Работа 90-тонников тестируется в комплексе с дистанционно-управляемым погрузчиком, оборудование для управление которым также выполнено ГК "Цифра". Беспроводная связь обеспечивается с использованием технологии 5G от компании beCloud."Как показали испытания, производительность роботизированных самосвалов выше на 21%, поскольку они могут работать беспрерывно в самых тяжелых условиях на уровне самого первоклассного водителя", - отметил Растопшин.Новый беспилотник предназначен для перевозки горной массы в сложных условиях глубоких карьеров, где не могут быть использованы многотонные самосвалы, в различных климатических условиях от +50 и до -50 градусов. Это вторая серийная модель, которую начали производить ГК "Цифра" и "Белаз": два года назад компании представили 130-тонный самосвал-беспилотник.Роботизированные самосвалы оснащены комплексом систем для автономного движения: бортовой компьютер, оборудование позиционирования и навигации, датчики внутренних систем машины, сенсоры автоматического сканирования окружения - радары ближнего и дальнего действия и лидары, а также видеокамеры дистанционного присутствия и контроля.При помощи данных, поступающих с сенсоров, строится модель окружающей обстановки, на основании которой система контроля и управления определяет возможность и направление движения. В ходе испытаний также проверялась работа систем детектирования и идентификации посторонних объектов на маршруте роботизированного самосвала, автоматического экстренного торможения, а также реализация эффективного и безопасного встречного разъезда самосвалов."Наши роботизированные самосвалы совершили уже более 10 тысяч рейсов, проехали свыше 33 тысяч километров и перевезли миллион тонн горной породы", - рассказал Растопшин.

https://ria.ru/20201119/kuzgtu-1585290469.html

https://ria.ru/20190312/1551723510.html

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