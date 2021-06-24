Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/bespilotnik-1738353691.html
В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"
В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза" - РИА Новости, 24.06.2021
В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"
Российский 90-тонный беспилотник Belaz-7558R на базе карьерного самосвала Белаз-7558В успешно прошёл первый этап испытаний в Белоруссии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T06:11
2021-06-24T06:11
россия
белоруссия
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150209/35/1502093556_0:89:5568:3221_1920x0_80_0_0_c55080e68bd5554fb3f301422cedee33.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Российский 90-тонный беспилотник Belaz-7558R на базе карьерного самосвала Белаз-7558В успешно прошёл первый этап испытаний в Белоруссии, рассказал РИА Новости управляющий директор компании-разработчика ГК "Цифра" Павел Растопшин."Две машины нового образца уже прошли первый этап испытаний в Республике Беларусь на месторождении "Ситницкое" РУПП "Гранит", крупнейшем предприятии в Европе по добыче и переработке щебня", - сказал он. Работа 90-тонников тестируется в комплексе с дистанционно-управляемым погрузчиком, оборудование для управление которым также выполнено ГК "Цифра". Беспроводная связь обеспечивается с использованием технологии 5G от компании beCloud."Как показали испытания, производительность роботизированных самосвалов выше на 21%, поскольку они могут работать беспрерывно в самых тяжелых условиях на уровне самого первоклассного водителя", - отметил Растопшин.Новый беспилотник предназначен для перевозки горной массы в сложных условиях глубоких карьеров, где не могут быть использованы многотонные самосвалы, в различных климатических условиях от +50 и до -50 градусов. Это вторая серийная модель, которую начали производить ГК "Цифра" и "Белаз": два года назад компании представили 130-тонный самосвал-беспилотник.Роботизированные самосвалы оснащены комплексом систем для автономного движения: бортовой компьютер, оборудование позиционирования и навигации, датчики внутренних систем машины, сенсоры автоматического сканирования окружения - радары ближнего и дальнего действия и лидары, а также видеокамеры дистанционного присутствия и контроля.При помощи данных, поступающих с сенсоров, строится модель окружающей обстановки, на основании которой система контроля и управления определяет возможность и направление движения. В ходе испытаний также проверялась работа систем детектирования и идентификации посторонних объектов на маршруте роботизированного самосвала, автоматического экстренного торможения, а также реализация эффективного и безопасного встречного разъезда самосвалов."Наши роботизированные самосвалы совершили уже более 10 тысяч рейсов, проехали свыше 33 тысяч километров и перевезли миллион тонн горной породы", - рассказал Растопшин.
https://ria.ru/20201119/kuzgtu-1585290469.html
https://ria.ru/20190312/1551723510.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150209/35/1502093556_619:0:5568:3712_1920x0_80_0_0_12c897da018255fd7d621162af30fa9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белоруссия, технологии, в мире
В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"
06:11 24.06.2021
 
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаБелаз
Белаз - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Юлия Чичерина

В Белоруссии прошел первый этап испытаний российского 90-тонного беспилотника на базе "Белаза"

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Российский 90-тонный беспилотник Belaz-7558R на базе карьерного самосвала Белаз-7558В успешно прошёл первый этап испытаний в Белоруссии, рассказал РИА Новости управляющий директор компании-разработчика ГК "Цифра" Павел Растопшин.
"Две машины нового образца уже прошли первый этап испытаний в Республике Беларусь на месторождении "Ситницкое" РУПП "Гранит", крупнейшем предприятии в Европе по добыче и переработке щебня", - сказал он. Работа 90-тонников тестируется в комплексе с дистанционно-управляемым погрузчиком, оборудование для управление которым также выполнено ГК "Цифра". Беспроводная связь обеспечивается с использованием технологии 5G от компании beCloud.
"Как показали испытания, производительность роботизированных самосвалов выше на 21%, поскольку они могут работать беспрерывно в самых тяжелых условиях на уровне самого первоклассного водителя", - отметил Растопшин.
Новый беспилотник предназначен для перевозки горной массы в сложных условиях глубоких карьеров, где не могут быть использованы многотонные самосвалы, в различных климатических условиях от +50 и до -50 градусов. Это вторая серийная модель, которую начали производить ГК "Цифра" и "Белаз": два года назад компании представили 130-тонный самосвал-беспилотник.
Восточный рудник в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября 2020, 09:31Наука
Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
Роботизированные самосвалы оснащены комплексом систем для автономного движения: бортовой компьютер, оборудование позиционирования и навигации, датчики внутренних систем машины, сенсоры автоматического сканирования окружения - радары ближнего и дальнего действия и лидары, а также видеокамеры дистанционного присутствия и контроля.
При помощи данных, поступающих с сенсоров, строится модель окружающей обстановки, на основании которой система контроля и управления определяет возможность и направление движения. В ходе испытаний также проверялась работа систем детектирования и идентификации посторонних объектов на маршруте роботизированного самосвала, автоматического экстренного торможения, а также реализация эффективного и безопасного встречного разъезда самосвалов.
"Наши роботизированные самосвалы совершили уже более 10 тысяч рейсов, проехали свыше 33 тысяч километров и перевезли миллион тонн горной породы", - рассказал Растопшин.
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич за рулем БелАЗа - РИА Новости, 1920, 12.03.2019
12 марта 2019, 13:45
Посол России в Белоруссии Бабич прокатился на БелАЗе
 
РоссияБелоруссияТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
08:45Томская область продлила ограничения по коронавирусу
08:39Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
Лента новостейМолния