https://ria.ru/20210623/zakon-1738251787.html

Совфед одобрил закон о запрете демонстрации изображений нацистов

Совфед одобрил закон о запрете демонстрации изображений нацистов - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон о запрете демонстрации изображений нацистов

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:12

2021-06-23T15:12

2021-06-23T15:12

россия

вторая мировая война (1939-1945)

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику.Этот запрет касается руководителей организаций, осужденных Международным Нюрнбергским военным трибуналом, а не всех рядовых членов.В пояснительной записке отмечается, что в последнее время произошли резонансные случаи публичной демонстрации изображений нацистских преступников: в магазинах и на различных сайтах в интернете продается разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.Закон направлен на недопущение героизации военных преступников на территории РФ, десятки миллионов граждан которой стали жертвами фашистского режима и его союзников, отмечают его разработчики.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20210622/rassledovanie-1738162068.html

россия

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россия, вторая мировая война (1939-1945), совет федерации рф, в мире