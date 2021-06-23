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Совфед одобрил закон о запрете демонстрации изображений нацистов
Совфед одобрил закон о запрете демонстрации изображений нацистов - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о запрете демонстрации изображений нацистов
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:12
2021-06-23T15:12
2021-06-23T15:12
россия
вторая мировая война (1939-1945)
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику.Этот запрет касается руководителей организаций, осужденных Международным Нюрнбергским военным трибуналом, а не всех рядовых членов.В пояснительной записке отмечается, что в последнее время произошли резонансные случаи публичной демонстрации изображений нацистских преступников: в магазинах и на различных сайтах в интернете продается разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.Закон направлен на недопущение героизации военных преступников на территории РФ, десятки миллионов граждан которой стали жертвами фашистского режима и его союзников, отмечают его разработчики.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20210622/rassledovanie-1738162068.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), совет федерации рф, в мире
Совфед одобрил закон о запрете демонстрации изображений нацистов
Совет Федерации одобрил закон о запрете демонстрировать изображения нацистских преступников