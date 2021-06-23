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Автор статьи о рождении сразу десяти детей в ЮАР извинился за публикацию
Автор статьи о рождении сразу десяти детей в ЮАР извинился за публикацию - РИА Новости, 23.06.2021
Автор статьи о рождении сразу десяти детей в ЮАР извинился за публикацию
Автор новости о рождении сразу 10 детей женщиной в ЮАР Пит Рампеди извинился перед руководством и коллегами за публикацию истории и недостаточную проверку... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:48
2021-06-23T12:48
юар
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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Автор новости о рождении сразу 10 детей женщиной в ЮАР Пит Рампеди извинился перед руководством и коллегами за публикацию истории и недостаточную проверку полученной им информации.Ранее Рампеди написал статью о том, что женщина из ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу 10 детей: 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг якобы родила семь мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности. Министерство здравоохранения ЮАР не нашло подтверждений рождения 10 детей. Партнер Госиаме Ситоле также заявил, что не видел детей и отказывается верить в их существование без доказательств.Автор статьи признался, что, доверившись источникам, недостаточно тщательно изучил вопрос о рождении этих детей и не провел расследования, но уверен в том, что женщина была беременна и родила."Я пишу вам полный печали и сожаления о том, как была принята история о 10 детях, которую я написал 8 июня 2021 года, и ее очевидном эффекте на репутацию компании. Позвольте мне начать, сказав, что с самого начала я настаиваю на факте, что Госиаме Ситоле была беременна и на самом деле родила. Как бы то ни было, я сожалею об ущербе репутации, который нанесли группе, компании и моим коллегам последствия истории. За это я прошу прощения. Это было неудачей. Я бы хотел извиниться перед вами, мои коллеги и группа", - написал в письме главному редактору Рампеди. -0-
https://ria.ru/20210505/mali-1731162919.html
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юар, в мире
Автор статьи о рождении сразу десяти детей в ЮАР извинился за публикацию
12:48 23.06.2021
 
© Depositphotos / DiversityStudioМладенец
Младенец - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Depositphotos / DiversityStudio

Автор новости о рождении сразу десяти детей женщиной в ЮАР извинился за публикацию истории

Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Автор новости о рождении сразу 10 детей женщиной в ЮАР Пит Рампеди извинился перед руководством и коллегами за публикацию истории и недостаточную проверку полученной им информации.
Ранее Рампеди написал статью о том, что женщина из ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу 10 детей: 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг якобы родила семь мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности. Министерство здравоохранения ЮАР не нашло подтверждений рождения 10 детей. Партнер Госиаме Ситоле также заявил, что не видел детей и отказывается верить в их существование без доказательств.
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Автор статьи признался, что, доверившись источникам, недостаточно тщательно изучил вопрос о рождении этих детей и не провел расследования, но уверен в том, что женщина была беременна и родила.
"Я пишу вам полный печали и сожаления о том, как была принята история о 10 детях, которую я написал 8 июня 2021 года, и ее очевидном эффекте на репутацию компании. Позвольте мне начать, сказав, что с самого начала я настаиваю на факте, что Госиаме Ситоле была беременна и на самом деле родила. Как бы то ни было, я сожалею об ущербе репутации, который нанесли группе, компании и моим коллегам последствия истории. За это я прошу прощения. Это было неудачей. Я бы хотел извиниться перед вами, мои коллеги и группа", - написал в письме главному редактору Рампеди. -0-
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