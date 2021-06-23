https://ria.ru/20210623/yalta-1738223550.html

Аксенов рассказал, когда Ялту расчистят от последствий наводнения

Аксенов рассказал, когда Ялту расчистят от последствий наводнения - РИА Новости, 23.06.2021

Аксенов рассказал, когда Ялту расчистят от последствий наводнения

Стоит амбициозная задача полностью расчистить пострадавшую от наводнения Ялту до 28 июня, все будет выполнено в срок, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:02

2021-06-23T13:02

2021-06-23T13:02

подтопления в крыму

россия

сергей аксенов (политик)

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Стоит амбициозная задача полностью расчистить пострадавшую от наводнения Ялту до 28 июня, все будет выполнено в срок, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Мы поставили задачу и назвали ее амбициозной – это расчистка в полном объеме города Ялты до понедельника, 28 числа… Уверены, что все задачи в срок будут выполнены", - сказал Аксенов в видеообращении, опубликованном на его странице "ВКонтакте".По его словам, в городе в ликвидации последствий наводнения принимает участие более 22 тысяч военных и спасателей."Благодарю Минобороны РФ и МЧС РФ за помощь в ликвидации последствий ЧС", - отметил глава республики.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210623/yalta-1738196126.html

россия

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, сергей аксенов (политик), ялта, республика крым, происшествия