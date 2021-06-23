https://ria.ru/20210623/yalta-1738206465.html

Глава Ялты рассказала, как эвакуировали туристов во время наводнения

Глава Ялты рассказала, как эвакуировали туристов во время наводнения - РИА Новости, 23.06.2021

Глава Ялты рассказала, как эвакуировали туристов во время наводнения

Несколько гостиниц, расположенных возле моря в Ялте, оказались в эпицентре наводнения, из них пришлось эвакуировать туристов, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:46

2021-06-23T11:46

2021-06-23T11:46

подтопления в крыму

янина павленко

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ялта

кировский район

происшествия

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ЯЛТА, 23 июн - РИА Новости. Несколько гостиниц, расположенных возле моря в Ялте, оказались в эпицентре наводнения, из них пришлось эвакуировать туристов, рассказала в интервью РИА Новости глава администрации города Янина Павленко.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма."Сильно пострадал гостиничный бизнес, например, отели "Ореанда" и "Бристоль", которые оказались в эпицентре стихии, так как находятся возле моря. Из "Бристоля" пришлось эвакуировать в первый же день наводнения всех туристов. Помимо физического, материального ущерба, был нанесен серьезный моральный урон, многие люди пребывают до сих пор в шоке от случившегося", - рассказала Павленко.Она добавила, что психологическую помощь людям оказывают и сотрудники МЧС, и департамент социальной политики."Уже повлияло", - ответила Павленко на вопрос, может ли прошедшее наводнение повлиять на турпоток в сторону его снижения."В той же гостинице "Ореанда" - процентов 30 отказались от брони. Стихия немного напугала россиян", - сказала она.Павленко также рассказала, что ялтинские школьники сдавали ЕГЭ в день наводнения, власти также эвакуировали их и развезли по домам."Когда начался сильный ливень, первой моей мыслью было отменить экзамен, но в министерстве образования сказали, что это невозможно. И в такую непогоду 161 ребенок отправился в школы сдавать экзамены. Я приняла решение не отпускать детей из школ, пока не стихнет дождь, потом мы централизованно всех ребят эвакуировали и развезли по домам. Очень надеюсь, что все сдали на 100 баллов", - добавила она.

керчь

ялта

кировский район

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Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа. 2021-06-23T11:46 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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подтопления в крыму, янина павленко, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, кировский район, происшествия