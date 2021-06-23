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Глава Ялты рассказала, как эвакуировали туристов во время наводнения
Глава Ялты рассказала, как эвакуировали туристов во время наводнения - РИА Новости, 23.06.2021
Глава Ялты рассказала, как эвакуировали туристов во время наводнения
Несколько гостиниц, расположенных возле моря в Ялте, оказались в эпицентре наводнения, из них пришлось эвакуировать туристов, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:46
2021-06-23T11:46
подтопления в крыму
янина павленко
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
кировский район
происшествия
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ЯЛТА, 23 июн - РИА Новости. Несколько гостиниц, расположенных возле моря в Ялте, оказались в эпицентре наводнения, из них пришлось эвакуировать туристов, рассказала в интервью РИА Новости глава администрации города Янина Павленко.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма."Сильно пострадал гостиничный бизнес, например, отели "Ореанда" и "Бристоль", которые оказались в эпицентре стихии, так как находятся возле моря. Из "Бристоля" пришлось эвакуировать в первый же день наводнения всех туристов. Помимо физического, материального ущерба, был нанесен серьезный моральный урон, многие люди пребывают до сих пор в шоке от случившегося", - рассказала Павленко.Она добавила, что психологическую помощь людям оказывают и сотрудники МЧС, и департамент социальной политики."Уже повлияло", - ответила Павленко на вопрос, может ли прошедшее наводнение повлиять на турпоток в сторону его снижения."В той же гостинице "Ореанда" - процентов 30 отказались от брони. Стихия немного напугала россиян", - сказала она.Павленко также рассказала, что ялтинские школьники сдавали ЕГЭ в день наводнения, власти также эвакуировали их и развезли по домам."Когда начался сильный ливень, первой моей мыслью было отменить экзамен, но в министерстве образования сказали, что это невозможно. И в такую непогоду 161 ребенок отправился в школы сдавать экзамены. Я приняла решение не отпускать детей из школ, пока не стихнет дождь, потом мы централизованно всех ребят эвакуировали и развезли по домам. Очень надеюсь, что все сдали на 100 баллов", - добавила она.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения
Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа.
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подтопления в крыму, янина павленко, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, кировский район, происшествия
Глава Ялты рассказала, как эвакуировали туристов во время наводнения
11:46 23.06.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации ЯлтыГлава администрации Ялты Янина Павленко обследует пострадавшие от наводнения улицы
Глава администрации Ялты Янина Павленко обследует пострадавшие от наводнения улицы - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : пресс-служба администрации Ялты

Глава Ялты Янина Павленко рассказала, как эвакуировали туристов во время наводнения

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 23 июн - РИА Новости. Несколько гостиниц, расположенных возле моря в Ялте, оказались в эпицентре наводнения, из них пришлось эвакуировать туристов, рассказала в интервью РИА Новости глава администрации города Янина Павленко.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
"Сильно пострадал гостиничный бизнес, например, отели "Ореанда" и "Бристоль", которые оказались в эпицентре стихии, так как находятся возле моря. Из "Бристоля" пришлось эвакуировать в первый же день наводнения всех туристов. Помимо физического, материального ущерба, был нанесен серьезный моральный урон, многие люди пребывают до сих пор в шоке от случившегося", - рассказала Павленко.
Она добавила, что психологическую помощь людям оказывают и сотрудники МЧС, и департамент социальной политики.
"Уже повлияло", - ответила Павленко на вопрос, может ли прошедшее наводнение повлиять на турпоток в сторону его снижения.
Колоссальный ущерб: Ялта после потопа
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

Последствия подтопления в Ялте
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие люди лишились своих домов или имущества.

Военнослужащие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

Знак Купание запрещено на городском пляже Ялты
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

Ликвидация последствий наводнения в Ялте
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крым перебрасывают спецтехнику.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

Мужчины очищают тротуар во время ликвидации последствий наводнения в Ялте
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

Последствия подтопления в Ялте
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
11 из 14

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

Сотрудники МЧС и местные жители на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
12 из 14

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
"В той же гостинице "Ореанда" - процентов 30 отказались от брони. Стихия немного напугала россиян", - сказала она.
Павленко также рассказала, что ялтинские школьники сдавали ЕГЭ в день наводнения, власти также эвакуировали их и развезли по домам.
"Когда начался сильный ливень, первой моей мыслью было отменить экзамен, но в министерстве образования сказали, что это невозможно. И в такую непогоду 161 ребенок отправился в школы сдавать экзамены. Я приняла решение не отпускать детей из школ, пока не стихнет дождь, потом мы централизованно всех ребят эвакуировали и развезли по домам. Очень надеюсь, что все сдали на 100 баллов", - добавила она.
 
Подтопления в КрымуЯнина ПавленкоКерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯлтаКировский районПроисшествия
 
 
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