https://ria.ru/20210623/vyezd-1738221246.html

Совфед изменил правила выезда детей за границу

Совфед изменил правила выезда детей за границу - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед изменил правила выезда детей за границу

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который, в частности, разрешает детям выезжать за границу без родителей при наличии нотариально заверенного... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:56

2021-06-23T12:56

2021-06-23T12:56

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который, в частности, разрешает детям выезжать за границу без родителей при наличии нотариально заверенного согласия отца или матери.Предусматривается, что теперь несовершеннолетние смогут выезжать из страны без сопровождения законного представителя - в этом случае он должен иметь при себе, помимо загранпаспорта, нотариально заверенное согласие одного из опекунов.Также закон даёт право родителям заявлять о несогласии на выезд из России ребёнка в определённую страну с конкретным сроком запрета.При подаче заявления о несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего его законный представитель может указать срок действия запрета и конкретное государство/государства, куда ребенок не должен выезжать. При этом данный запрет не касается поездок ребенка в сопровождении законного представителя, который заявил о таком несогласии.Предусматривается, что ребенок может выехать за границу совместно с одним из его законных представителей (из числа родителей, усыновителей, опекунов или попечителей), если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/vyezd-1734613236.html

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