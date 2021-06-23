https://ria.ru/20210623/vyezd-1738221246.html
Совфед изменил правила выезда детей за границу
Совфед изменил правила выезда детей за границу - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед изменил правила выезда детей за границу
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который, в частности, разрешает детям выезжать за границу без родителей при наличии нотариально заверенного... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:56
2021-06-23T12:56
2021-06-23T12:56
туризм
россия
новости - туризм
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600933708_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_bb5c76af2b7f3cdf041d30b4769d662f.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который, в частности, разрешает детям выезжать за границу без родителей при наличии нотариально заверенного согласия отца или матери.Предусматривается, что теперь несовершеннолетние смогут выезжать из страны без сопровождения законного представителя - в этом случае он должен иметь при себе, помимо загранпаспорта, нотариально заверенное согласие одного из опекунов.Также закон даёт право родителям заявлять о несогласии на выезд из России ребёнка в определённую страну с конкретным сроком запрета.При подаче заявления о несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего его законный представитель может указать срок действия запрета и конкретное государство/государства, куда ребенок не должен выезжать. При этом данный запрет не касается поездок ребенка в сопровождении законного представителя, который заявил о таком несогласии.Предусматривается, что ребенок может выехать за границу совместно с одним из его законных представителей (из числа родителей, усыновителей, опекунов или попечителей), если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/vyezd-1734613236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600933708_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_678f9603ee957bc61e4958506b871366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - туризм, совет федерации рф, общество
Совфед изменил правила выезда детей за границу
Сенаторы разрешили детям выезжать за границу без родителей
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил на заседании в среду закон, который, в частности, разрешает детям выезжать за границу без родителей при наличии нотариально заверенного согласия отца или матери.
Предусматривается, что теперь несовершеннолетние смогут выезжать из страны без сопровождения законного представителя - в этом случае он должен иметь при себе, помимо загранпаспорта, нотариально заверенное согласие одного из опекунов.
Также закон даёт право родителям заявлять о несогласии на выезд из России ребёнка в определённую страну с конкретным сроком запрета.
При подаче заявления о несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего его законный представитель может указать срок действия запрета и конкретное государство/государства, куда ребенок не должен выезжать. При этом данный запрет не касается поездок ребенка в сопровождении законного представителя, который заявил о таком несогласии.
Предусматривается, что ребенок может выехать за границу совместно с одним из его законных представителей (из числа родителей, усыновителей, опекунов или попечителей), если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд.