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Совфед изменил правила выезда детей за границу
Совфед изменил правила выезда детей за границу - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед изменил правила выезда детей за границу
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который, в частности, разрешает детям выезжать за границу без родителей при наличии нотариально заверенного... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:56
2021-06-23T12:56
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который, в частности, разрешает детям выезжать за границу без родителей при наличии нотариально заверенного согласия отца или матери.Предусматривается, что теперь несовершеннолетние смогут выезжать из страны без сопровождения законного представителя - в этом случае он должен иметь при себе, помимо загранпаспорта, нотариально заверенное согласие одного из опекунов.Также закон даёт право родителям заявлять о несогласии на выезд из России ребёнка в определённую страну с конкретным сроком запрета.При подаче заявления о несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего его законный представитель может указать срок действия запрета и конкретное государство/государства, куда ребенок не должен выезжать. При этом данный запрет не касается поездок ребенка в сопровождении законного представителя, который заявил о таком несогласии.Предусматривается, что ребенок может выехать за границу совместно с одним из его законных представителей (из числа родителей, усыновителей, опекунов или попечителей), если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд.
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россия, новости - туризм, совет федерации рф, общество
Совфед изменил правила выезда детей за границу
12:56 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Сенаторы разрешили детям выезжать за границу без родителей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который, в частности, разрешает детям выезжать за границу без родителей при наличии нотариально заверенного согласия отца или матери.
Предусматривается, что теперь несовершеннолетние смогут выезжать из страны без сопровождения законного представителя - в этом случае он должен иметь при себе, помимо загранпаспорта, нотариально заверенное согласие одного из опекунов.
Также закон даёт право родителям заявлять о несогласии на выезд из России ребёнка в определённую страну с конкретным сроком запрета.
При подаче заявления о несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего его законный представитель может указать срок действия запрета и конкретное государство/государства, куда ребенок не должен выезжать. При этом данный запрет не касается поездок ребенка в сопровождении законного представителя, который заявил о таком несогласии.
Предусматривается, что ребенок может выехать за границу совместно с одним из его законных представителей (из числа родителей, усыновителей, опекунов или попечителей), если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд.
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