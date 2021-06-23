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Рязанская область заинтересована в укреплении своих позиций в Казахстане

Рязанская область заинтересована в укреплении своих позиций в Казахстане - РИА Новости, 23.06.2021

Рязанская область заинтересована в укреплении своих позиций в Казахстане

Рязанская область заинтересована в еще большем укреплении своих позиций в Казахстане, планируя расширять присутствие на казахстанских рынках и развивать новые... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:06

2021-06-23T12:06

2021-06-23T12:06

рязанская область

россия

николай любимов

снг

рязанская область

казахстан

экономика

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РЯЗАНЬ, 23 июн - РИА Новости. Рязанская область заинтересована в еще большем укреплении своих позиций в Казахстане, планируя расширять присутствие на казахстанских рынках и развивать новые форматы взаимодействия, заявил губернатор Николай Любимов во время рабочей поездки в Казахстан.Николай Любимов и представители рязанской бизнес-миссии в индустриальной зоне города Алматы посетили завод по производству и сборке оборудования для тепло- и водоснабжения "ЭнКо", предприятие по производству энергоэффективных архитектурных фасадов "КСМ Техновид", а также завод по производству кабельно-проводной продукции, производство сверхпроводимых сплавов "KMK Investment". Состоялась встреча с руководством индустриальной зоны Алматы, в ходе которой обсуждались перспективные направления сотрудничества с резидентами этой зоны. Особое внимание было уделено вопросам участия компаний Рязанской области в строительстве объектов инфраструктуры и новых предприятий на территории индустриальной зоны, а также возможностям совместной реализации проектов, как на территории Казахстана, так и России, мерам поддержки бизнеса.Николай Любимов отметил, что рязанскому региону интересен и полезен опыт Казахстана в строительной отрасли, в том числе в возведении жилья. Кроме того, рязанские высокотехнологичные предприятия готовы предложить казахстанским партнерам качественную импортозамещающую продукцию и комплектующие, которые востребованы в этом секторе экономики."Будем содействовать установлению партнерских связей между рязанскими и казахстанскими предприятиями сферы производства строительных материалов. Потенциал сотрудничества в этом направлении большой. Рязанская область в целом готова развивать сотрудничество с Казахстаном во всех направлениях", – сказал Николай Любимов. Губернатор подчеркнул, что серьезный кадровый потенциал региона, развитая инфраструктура, ряд инвестиционных площадок, энергоемкие производства и ряд других преимуществ Рязанской области значительно расширяют возможности для реализации совместных бизнес-инициатив.В ходе встречи с генеральным консулом РФ в городе Алматы Евгением Бобровым глава региона обсудил вопросы содействия в продвижении товаров и услуг рязанских компаний на рынок Казахстана, консультационной поддержки региональных экспортеров."Мы заинтересованы в еще большем укреплении наших позиций здесь. В наши планы входит дальнейшее расширение сфер присутствия на казахстанских рынках и развитие новых форматов взаимодействия", – сказал Николай Любимов.Губернатор отметил, что у Рязанской области имеются конкретные предложения и запросы со стороны бизнеса, в том числе на вхождение на рынок производства электромобилей, участие в поставках стройматериалов для казахских застройщиков, а также продвижение кооперационных проектов кластерных объединений, уникальной продукции рязанской радиоэлектроники, канцелярских товаров и бытовой химии.Кроме того, Николай Любимов выступил с намерением предложить казахстанским партнерам стать первой из стран СНГ в приеме рязанского мобильного шоу-рума. Предполагается, что в крупных динамично развивающихся городах Казахстана будет организована продолжительно действующая выставка формата "В2В", на которой будет представлена разноотраслевая продукция рязанских товаропроизводителей. Во время работы площадки будут проводиться презентации отдельных товаров.На встрече Любимова с исполняющим обязанности Торгового представителя Российской Федерации в Республике Казахстан Андреем Бабко также обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества с казахстанскими партнерами."Казахстан устойчиво входит в пятерку контрагентов-лидеров рязанского экспорта. Мы заинтересованы в еще большем укреплении наших позиций в Казахстане. Изучив текущие экономические приоритеты республики, в состав нашей бизнес-миссии мы включили представителей предприятий, у которых есть конкретные и даже эксклюзивные предложения", – сказал Николай Любимов.

https://ria.ru/20210616/natsproekt-1737318126.html

https://ria.ru/20210518/tekhnologii-1732850204.html

https://ria.ru/20210423/region-1729593354.html

россия

рязанская область

казахстан

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россия, николай любимов, снг, рязанская область, казахстан, экономика