https://ria.ru/20210623/ucheniya-1738197319.html
Сенатор назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне
Сенатор назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне - РИА Новости, 23.06.2021
Сенатор назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне
Член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал предстоящие украино-американские учения Sea Breeze в Черном море... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:04
2021-06-23T11:04
2021-06-23T11:04
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сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал предстоящие украино-американские учения Sea Breeze в Черном море подготовкой к войне и курсом на дальнейшую милитаризацию Украины.Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море, в них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.При этом посольство РФ в США заявило, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому Россия призывает США и их союзников отказаться от отработки военных действий в регионе."Агрессия со стороны стран НАТО резко увеличилась. Взят курс на дальнейшую милитаризацию Украины. Мы считаем, что подобные учения направлены не на сохранение мира, а на подготовку к войне с Россией. Поэтому наша страна категорически против их проведения", - сказал РИА Новости Цеков.Сенатор подчеркнул, что Черное море как место проведения учений США выбрано неслучайно."Эти учения направлены против России и Черноморского флота", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20210623/nato-1738183236.html
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737613767.html
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россия, черное море, сергей цеков, игорь конашенков, нато, сша, в мире
Сенатор назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне
Сенатор Цеков назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне