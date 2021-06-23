Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/ucheniya-1738197319.html
Сенатор назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне
Сенатор назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне - РИА Новости, 23.06.2021
Сенатор назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне
Член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал предстоящие украино-американские учения Sea Breeze в Черном море... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:04
2021-06-23T11:04
россия
черное море
сергей цеков
игорь конашенков
нато
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272395_0:79:1525:937_1920x0_80_0_0_64ca641d0674599179c24154b2b5bc0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал предстоящие украино-американские учения Sea Breeze в Черном море подготовкой к войне и курсом на дальнейшую милитаризацию Украины.Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море, в них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.При этом посольство РФ в США заявило, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому Россия призывает США и их союзников отказаться от отработки военных действий в регионе."Агрессия со стороны стран НАТО резко увеличилась. Взят курс на дальнейшую милитаризацию Украины. Мы считаем, что подобные учения направлены не на сохранение мира, а на подготовку к войне с Россией. Поэтому наша страна категорически против их проведения", - сказал РИА Новости Цеков.Сенатор подчеркнул, что Черное море как место проведения учений США выбрано неслучайно."Эти учения направлены против России и Черноморского флота", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20210623/nato-1738183236.html
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737613767.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272395_154:60:1428:1016_1920x0_80_0_0_6eedba15817552a7e04dcddfcd0548fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черное море, сергей цеков, игорь конашенков, нато, сша, в мире
Сенатор назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне
11:04 23.06.2021
 
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine

Сенатор Цеков назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал предстоящие украино-американские учения Sea Breeze в Черном море подготовкой к войне и курсом на дальнейшую милитаризацию Украины.
Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море, в них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
09:28
Шойгу рассказал о попытках НАТО по сдерживанию России
При этом посольство РФ в США заявило, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому Россия призывает США и их союзников отказаться от отработки военных действий в регионе.
"Агрессия со стороны стран НАТО резко увеличилась. Взят курс на дальнейшую милитаризацию Украины. Мы считаем, что подобные учения направлены не на сохранение мира, а на подготовку к войне с Россией. Поэтому наша страна категорически против их проведения", - сказал РИА Новости Цеков.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 18:18
В МИД призвали Украину перестать спекулировать на тему вступления в НАТО
Сенатор подчеркнул, что Черное море как место проведения учений США выбрано неслучайно.
"Эти учения направлены против России и Черноморского флота", - подчеркнул сенатор.
 
РоссияЧерное мореСергей ЦековИгорь КонашенковНАТОСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров
17:21Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
17:14Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
17:14Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
17:13В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
17:13Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:13Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
17:11Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
Лента новостейМолния