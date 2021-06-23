https://ria.ru/20210623/ucheniya-1738197319.html

Сенатор назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне

Сенатор назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне - РИА Новости, 23.06.2021

Сенатор назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне

Член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал предстоящие украино-американские учения Sea Breeze в Черном море... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:04

2021-06-23T11:04

2021-06-23T11:04

россия

черное море

сергей цеков

игорь конашенков

нато

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272395_0:79:1525:937_1920x0_80_0_0_64ca641d0674599179c24154b2b5bc0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал предстоящие украино-американские учения Sea Breeze в Черном море подготовкой к войне и курсом на дальнейшую милитаризацию Украины.Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море, в них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.При этом посольство РФ в США заявило, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому Россия призывает США и их союзников отказаться от отработки военных действий в регионе."Агрессия со стороны стран НАТО резко увеличилась. Взят курс на дальнейшую милитаризацию Украины. Мы считаем, что подобные учения направлены не на сохранение мира, а на подготовку к войне с Россией. Поэтому наша страна категорически против их проведения", - сказал РИА Новости Цеков.Сенатор подчеркнул, что Черное море как место проведения учений США выбрано неслучайно."Эти учения направлены против России и Черноморского флота", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20210623/nato-1738183236.html

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737613767.html

россия

черное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, сергей цеков, игорь конашенков, нато, сша, в мире