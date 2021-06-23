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Пятый подряд температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге
Пятый подряд температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 23.06.2021
Пятый подряд температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге
Температура в Петербурге бьет рекорды пятый день подряд, в среду утром воздух прогрелся до 31,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:27
2021-06-23T12:27
2021-06-23T12:39
россия
центр "фобос"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Температура в Петербурге бьет рекорды пятый день подряд, в среду утром воздух прогрелся до 31,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Северной столице побит очередной, уже пятый подряд, рекорд максимальной температуры воздуха. В 10 часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурге достигла отметки в 31,4 градуса, что на 0,7 градуса выше, чем было в этот день в 1917 году", - написал он на своей странице в Facebook.При этом, по прогнозам синоптика, "температура в ближайшие часы еще подрастет". "Не исключено, что на этом рекорды сегодня не окончатся", - добавил Леус.Городское управление МЧС РФ в среду предупредило, что во второй половине дня в Петербурге ожидается до 35 градусов тепла.Первый температурный максимум был зафиксирован в Петербурге 19 июня, а предыдущий, четвертый, рекорд во вторник составил 32,9 градуса.
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россия, центр "фобос", санкт-петербург, общество
Пятый подряд температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге
12:27 23.06.2021 (обновлено: 12:39 23.06.2021)
В Санкт-Петербурге пятый день подряд температура бьет рекорды