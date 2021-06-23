Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/temperatura-1738214231.html
Пятый подряд температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге
Пятый подряд температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 23.06.2021
Пятый подряд температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге
Температура в Петербурге бьет рекорды пятый день подряд, в среду утром воздух прогрелся до 31,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:27
2021-06-23T12:39
россия
центр "фобос"
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737867511_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_b0a661484eb83b8d74034f262cea1d31.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Температура в Петербурге бьет рекорды пятый день подряд, в среду утром воздух прогрелся до 31,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Северной столице побит очередной, уже пятый подряд, рекорд максимальной температуры воздуха. В 10 часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурге достигла отметки в 31,4 градуса, что на 0,7 градуса выше, чем было в этот день в 1917 году", - написал он на своей странице в Facebook.При этом, по прогнозам синоптика, "температура в ближайшие часы еще подрастет". "Не исключено, что на этом рекорды сегодня не окончатся", - добавил Леус.Городское управление МЧС РФ в среду предупредило, что во второй половине дня в Петербурге ожидается до 35 градусов тепла.Первый температурный максимум был зафиксирован в Петербурге 19 июня, а предыдущий, четвертый, рекорд во вторник составил 32,9 градуса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/pogoda-1737756968.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737867511_122:0:2643:1891_1920x0_80_0_0_b3e47214fc032e7ea9e55de2e1e0c935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, центр "фобос", санкт-петербург, общество
Пятый подряд температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге
12:27 23.06.2021 (обновлено: 12:39 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди купаются в море в жаркую погоду в парке 300-летия Санкт-Петербурга
Люди купаются в море в жаркую погоду в парке 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

В Санкт-Петербурге пятый день подряд температура бьет рекорды

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Температура в Петербурге бьет рекорды пятый день подряд, в среду утром воздух прогрелся до 31,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Северной столице побит очередной, уже пятый подряд, рекорд максимальной температуры воздуха. В 10 часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурге достигла отметки в 31,4 градуса, что на 0,7 градуса выше, чем было в этот день в 1917 году", - написал он на своей странице в Facebook.
Молодые люди у фонтана в парке Победы в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 10:19В России
Температура в Москве может побить многолетний рекорд
При этом, по прогнозам синоптика, "температура в ближайшие часы еще подрастет". "Не исключено, что на этом рекорды сегодня не окончатся", - добавил Леус.
Городское управление МЧС РФ в среду предупредило, что во второй половине дня в Петербурге ожидается до 35 градусов тепла.
Первый температурный максимум был зафиксирован в Петербурге 19 июня, а предыдущий, четвертый, рекорд во вторник составил 32,9 градуса.
 
РоссияЦентр "Фобос"Санкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров
17:21Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
17:14Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
17:14Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
17:13В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
17:13Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:13Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
17:11Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
Лента новостейМолния