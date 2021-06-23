https://ria.ru/20210623/stress-1738080244.html

Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса

Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса - РИА Новости, 23.06.2021

Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса

По мнению австралийских исследователей, хронический стресс может способствовать развитию болезни Альцгеймера. Авторы определили ключевые генетические факторы... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T07:00

2021-06-23T07:00

2021-06-23T12:02

наука

нейробиология

болезнь альцгеймера

биология

здоровье

австралия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. По мнению австралийских исследователей, хронический стресс может способствовать развитию болезни Альцгеймера. Авторы определили ключевые генетические факторы стресса, влияющие на нейродегенерацию. Результаты опубликованы в журнале Biological Reviews.Хронический психосоциальный стресс все чаще упоминают в качестве одной из причин развития болезни Альцгеймера. Австралийские ученые под руководством Дэвида Грота (David Groth) из Института медицинских инноваций Университета Кертина рассмотрели экологические и генетические факторы, которые могут влиять на гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковую ось (ось HPA) — главную нейроэндокринную систему, которая регулирует многие процессы в организме, включая пищеварение, иммунную систему, настроение и эмоции, сексуальность, хранение и расход энергии, а также управляет реакциями на стресс.Гипоталамо-гипофизарная система определяет взаимодействия между железами, гормонами и частями головного мозга. При стрессе она регулирует выработку глюкокортикоидного гормона кортизола, продуцируемого корой надпочечников. У пациентов с болезнью Альцгеймера часто отмечают сбой в работе системы и, как следствие, повышенный уровень кортизола.По словам авторов, генетические факторы стресса в рамках оси HPA и других путей могут влиять на работу иммунной системы мозга. Когда нарушения носят регулярный характер, например, в случае хронического стресса, это увеличивает риск деменции и способствует развитию болезни Альцгеймера."Мы знаем, что хронический стресс влияет на многие биологические пути в организме. Существует тесная взаимосвязь между воздействием хронического стресса и путями, влияющими на реакцию организма на такой стресс, — приводятся в пресс-релизе издательства слова Дэвида Грота. — Генетические вариации внутри этих путей могут влиять на поведение иммунной системы мозга, приводя к дисфункциональной реакции. В мозге это приводит к хроническому нарушению нормальных мозговых процессов, повышая риск последующей нейродегенерации и, в конечном итоге, деменции".Авторы описали механизмы, с помощью которых генетические факторы хронического стресса влияют на ось HPA, вызывая воспаление в головном мозге — основную причину нейродегенерации. По мнению ученых, генетические факторы меняют иммунную реакцию клеток мозга и микроглии, что способствует возникновению нейротоксической среды.Ученые считают, что их открытие будет способствовать выработке новых рекомендаций по приему глюкокортикоидов для управления стрессом, основанных на индивидуальных особенностях пациентов, которые обусловлены сочетанием генетических факторов и факторов окружающей среды, что в конечном итоге поможет снизить риск развития болезни Альцгеймера среди населения.

https://ria.ru/20201203/rak-1587511798.html

https://ria.ru/20210118/altsgeymer-1593466359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейробиология, болезнь альцгеймера, биология, здоровье, австралия