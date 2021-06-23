https://ria.ru/20210623/stress-1738080244.html
Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса - РИА Новости, 23.06.2021
Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
По мнению австралийских исследователей, хронический стресс может способствовать развитию болезни Альцгеймера. Авторы определили ключевые генетические факторы... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T07:00
2021-06-23T07:00
2021-06-23T12:02
наука
нейробиология
болезнь альцгеймера
биология
здоровье
австралия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. По мнению австралийских исследователей, хронический стресс может способствовать развитию болезни Альцгеймера. Авторы определили ключевые генетические факторы стресса, влияющие на нейродегенерацию. Результаты опубликованы в журнале Biological Reviews.Хронический психосоциальный стресс все чаще упоминают в качестве одной из причин развития болезни Альцгеймера. Австралийские ученые под руководством Дэвида Грота (David Groth) из Института медицинских инноваций Университета Кертина рассмотрели экологические и генетические факторы, которые могут влиять на гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковую ось (ось HPA) — главную нейроэндокринную систему, которая регулирует многие процессы в организме, включая пищеварение, иммунную систему, настроение и эмоции, сексуальность, хранение и расход энергии, а также управляет реакциями на стресс.Гипоталамо-гипофизарная система определяет взаимодействия между железами, гормонами и частями головного мозга. При стрессе она регулирует выработку глюкокортикоидного гормона кортизола, продуцируемого корой надпочечников. У пациентов с болезнью Альцгеймера часто отмечают сбой в работе системы и, как следствие, повышенный уровень кортизола.По словам авторов, генетические факторы стресса в рамках оси HPA и других путей могут влиять на работу иммунной системы мозга. Когда нарушения носят регулярный характер, например, в случае хронического стресса, это увеличивает риск деменции и способствует развитию болезни Альцгеймера."Мы знаем, что хронический стресс влияет на многие биологические пути в организме. Существует тесная взаимосвязь между воздействием хронического стресса и путями, влияющими на реакцию организма на такой стресс, — приводятся в пресс-релизе издательства слова Дэвида Грота. — Генетические вариации внутри этих путей могут влиять на поведение иммунной системы мозга, приводя к дисфункциональной реакции. В мозге это приводит к хроническому нарушению нормальных мозговых процессов, повышая риск последующей нейродегенерации и, в конечном итоге, деменции".Авторы описали механизмы, с помощью которых генетические факторы хронического стресса влияют на ось HPA, вызывая воспаление в головном мозге — основную причину нейродегенерации. По мнению ученых, генетические факторы меняют иммунную реакцию клеток мозга и микроглии, что способствует возникновению нейротоксической среды.Ученые считают, что их открытие будет способствовать выработке новых рекомендаций по приему глюкокортикоидов для управления стрессом, основанных на индивидуальных особенностях пациентов, которые обусловлены сочетанием генетических факторов и факторов окружающей среды, что в конечном итоге поможет снизить риск развития болезни Альцгеймера среди населения.
https://ria.ru/20201203/rak-1587511798.html
https://ria.ru/20210118/altsgeymer-1593466359.html
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нейробиология, болезнь альцгеймера, биология, здоровье, австралия
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
По мнению австралийских исследователей, хронический стресс может способствовать развитию болезни Альцгеймера. Авторы определили ключевые генетические факторы стресса, влияющие на нейродегенерацию. Результаты опубликованы
в журнале Biological Reviews.
Хронический психосоциальный стресс все чаще упоминают в качестве одной из причин развития болезни Альцгеймера. Австралийские ученые под руководством Дэвида Грота (David Groth) из Института медицинских инноваций Университета Кертина рассмотрели экологические и генетические факторы, которые могут влиять на гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковую ось (ось HPA) — главную нейроэндокринную систему, которая регулирует многие процессы в организме, включая пищеварение, иммунную систему, настроение и эмоции, сексуальность, хранение и расход энергии, а также управляет реакциями на стресс.
Гипоталамо-гипофизарная система определяет взаимодействия между железами, гормонами и частями головного мозга. При стрессе она регулирует выработку глюкокортикоидного гормона кортизола, продуцируемого корой надпочечников. У пациентов с болезнью Альцгеймера часто отмечают сбой в работе системы и, как следствие, повышенный уровень кортизола.
По словам авторов, генетические факторы стресса в рамках оси HPA и других путей могут влиять на работу иммунной системы мозга. Когда нарушения носят регулярный характер, например, в случае хронического стресса, это увеличивает риск деменции и способствует развитию болезни Альцгеймера.
"Мы знаем, что хронический стресс влияет на многие биологические пути в организме. Существует тесная взаимосвязь между воздействием хронического стресса и путями, влияющими на реакцию организма на такой стресс, — приводятся в пресс-релизе издательства слова Дэвида Грота. — Генетические вариации внутри этих путей могут влиять на поведение иммунной системы мозга, приводя к дисфункциональной реакции. В мозге это приводит к хроническому нарушению нормальных мозговых процессов, повышая риск последующей нейродегенерации и, в конечном итоге, деменции".
Авторы описали механизмы, с помощью которых генетические факторы хронического стресса влияют на ось HPA, вызывая воспаление в головном мозге — основную причину нейродегенерации. По мнению ученых, генетические факторы меняют иммунную реакцию клеток мозга и микроглии, что способствует возникновению нейротоксической среды.
Ученые считают, что их открытие будет способствовать выработке новых рекомендаций по приему глюкокортикоидов для управления стрессом, основанных на индивидуальных особенностях пациентов, которые обусловлены сочетанием генетических факторов и факторов окружающей среды, что в конечном итоге поможет снизить риск развития болезни Альцгеймера среди населения.