https://ria.ru/20210623/sovfed-1738317583.html

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения в сфере оборота оружия

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения в сфере оборота оружия - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения в сфере оборота оружия

Совет Федерации одобрил в среду закон, по которому административные нарушения в сфере оборота оружия будут предусматривать для граждан штрафы до 10 тысяч... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:43

2021-06-23T19:43

2021-06-23T19:43

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, по которому административные нарушения в сфере оборота оружия будут предусматривать для граждан штрафы до 10 тысяч рублей или арест до 15 суток, а для юридических лиц - штрафы в размере до 500 тысяч рублей.Речь в изменениях в Кодекс об административных правонарушениях идет о незаконном изготовлении, приобретении, продаже, передаче, хранении, транспортировании, перевозке, ношении или использования оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию.Теперь для граждан за эти нарушения предполагается штраф в размере до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, либо административный арест от 5 до 15 суток. Для должностных лиц вводится штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет с возможной конфискацией оружия. Для юридических лиц - штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление работы до 60 суток, также с возможной конфискацией оружия.Лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности.Отдельно прописана норма нарушения требований законодательства об оружии в случае собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, религиозного обряда и церемонии, культурно-развлекательного, спортивного или другого публичного мероприятия. Здесь участникам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей и также конфискация оружия либо лишение права на его приобретение, хранение и ношение на срок до трех лет.

https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737010214.html

https://ria.ru/20210602/opros-1735230159.html

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россия, совет федерации рф, оружие, общество