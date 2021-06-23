Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/sovfed-1738317583.html
Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения в сфере оборота оружия
Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения в сфере оборота оружия - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения в сфере оборота оружия
Совет Федерации одобрил в среду закон, по которому административные нарушения в сфере оборота оружия будут предусматривать для граждан штрафы до 10 тысяч... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:43
2021-06-23T19:43
россия
совет федерации рф
оружие
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734971572_0:13:3182:1803_1920x0_80_0_0_986c6cb0df108a339af88c25e90705d5.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, по которому административные нарушения в сфере оборота оружия будут предусматривать&nbsp; для граждан штрафы до 10 тысяч рублей или арест до 15 суток, а для юридических лиц - штрафы в размере до 500 тысяч рублей.Речь в изменениях в Кодекс об административных правонарушениях идет о незаконном изготовлении, приобретении, продаже, передаче, хранении, транспортировании, перевозке, ношении или использования оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию.Теперь для граждан за эти нарушения предполагается штраф в размере до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, либо административный арест от 5 до 15 суток. Для должностных лиц вводится штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет с возможной конфискацией оружия. Для юридических лиц - штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление работы до 60 суток, также с возможной конфискацией оружия.Лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности.Отдельно прописана норма нарушения требований законодательства об оружии в случае собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, религиозного обряда и церемонии, культурно-развлекательного, спортивного или другого публичного мероприятия. Здесь участникам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей и также конфискация оружия либо лишение права на его приобретение, хранение и ношение на срок до трех лет.
https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737010214.html
https://ria.ru/20210602/opros-1735230159.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734971572_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_dbaf9fb08fed6f4a5556e44e4aa03dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, оружие, общество
Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения в сфере оборота оружия
19:43 23.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге
Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

Совфед одобрил закон о штрафах до полумиллиона рублей за нарушения в сфере оборота оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, по которому административные нарушения в сфере оборота оружия будут предусматривать  для граждан штрафы до 10 тысяч рублей или арест до 15 суток, а для юридических лиц - штрафы в размере до 500 тысяч рублей.
Речь в изменениях в Кодекс об административных правонарушениях идет о незаконном изготовлении, приобретении, продаже, передаче, хранении, транспортировании, перевозке, ношении или использования оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию.
Продавец в оружейном магазине - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 02:29
В ГД хотят расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие
Теперь для граждан за эти нарушения предполагается штраф в размере до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, либо административный арест от 5 до 15 суток. Для должностных лиц вводится штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет с возможной конфискацией оружия. Для юридических лиц - штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление работы до 60 суток, также с возможной конфискацией оружия.
Лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности.
Отдельно прописана норма нарушения требований законодательства об оружии в случае собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, религиозного обряда и церемонии, культурно-развлекательного, спортивного или другого публичного мероприятия. Здесь участникам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей и также конфискация оружия либо лишение права на его приобретение, хранение и ношение на срок до трех лет.
Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 12:31
Россияне одобряют запрет на свободную продажу оружия, показал опрос
 
РоссияСовет Федерации РФОружиеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
06:15Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран
06:11В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"
Лента новостейМолния