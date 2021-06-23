https://ria.ru/20210623/sovfed-1738301858.html

Совфед одобрил закон об удалении из интернета порочащей честь информации

Совфед одобрил закон об удалении из интернета порочащей честь информации - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон об удалении из интернета порочащей честь информации

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:27

2021-06-23T18:27

2021-06-23T18:27

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации.Основанием для принятия мер защиты в соответствии с документом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Также необходимо будет приобщать к такому заявлению документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации. При этом поданное заявление и изложенные в нем сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры в порядке, определенном проектируемыми положениями федерального закона и актами генпрокурора.Согласно закону, проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений региональная прокуратура осуществляет в течение 10 дней со дня подачи заявления, по ее результатам составляется заключение о наличии оснований для удаления такой информации. Далее в течение пяти дней генпрокурором РФ или его заместителем проверяется обоснованность принятого региональной прокуратурой заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об удалении недостоверной информации.

https://ria.ru/20200210/1564472814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, общество