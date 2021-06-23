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Совфед одобрил закон о защите минимального дохода от списания за долги
Совфед одобрил закон о защите минимального дохода от списания за долги - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о защите минимального дохода от списания за долги
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:03
2021-06-23T18:03
2021-06-23T18:03
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.Изменения вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.Согласно закону, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
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россия, совет федерации рф, долг, общество
Совфед одобрил закон о защите минимального дохода от списания за долги
Совет Федерации принял закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги