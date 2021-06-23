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Совфед одобрил закон о защите минимального дохода от списания за долги
Совфед одобрил закон о защите минимального дохода от списания за долги - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о защите минимального дохода от списания за долги
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:03
2021-06-23T18:03
россия
совет федерации рф
долг
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.Изменения вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.Согласно закону, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
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россия, совет федерации рф, долг, общество
Совфед одобрил закон о защите минимального дохода от списания за долги
18:03 23.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеньги в руках сотрудницы банка
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Совет Федерации принял закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.
Изменения вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.
Согласно закону, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
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