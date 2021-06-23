Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
Совфед одобрил закон, разрешающий регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, которым распространяется экстерриториальный принцип на регистрацию всех актов гражданского состояния.
Документом предлагается установить, что госрегистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя. В пояснительной записке уточняется, что в настоящее время рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС только по месту его рождения или по месту жительства родителей, а расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту госрегистрации заключения брака, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом ЗАГС можно только зарегистрировать брак.
Вместе с тем, авторы проекта предложили наделить правительство РФ полномочием устанавливать особенности госрегистрации рождения и смерти в случае поступления соответствующих заявлений в форме электронных документов, через портал "Госуслуги". Также, согласно закону, Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.
Кроме этого, кабмин предлагает наделить субъекты РФ полномочием "по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке".
Документом предусматривается и создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядок ведения указанных реестров, доступа к сведениям, содержащимся в них, сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством РФ.
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