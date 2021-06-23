Совфед одобрил закон о поиске пропавших людей по геолокации их телефонов
© Фото : ЮРПСО МЧС РоссииСпасатели ведут поиск пропавшего в горно-лесной местности 13-летнего подростка
Совет Федерации одобрил закон о поиске пропавших людей по геолокации их мобильных телефонов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, позволяющий правоохранительным органам незамедлительно получать данные о пропавших гражданах, используя информацию операторов связи.
Поправки в законодательство были подготовлены спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, главой комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, сенаторами Людмилой Боковой и Ириной Гехт, депутатом Госдумы Татьяной Касаевой в 2018 году.
Документ подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств.
Закон наделяет органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, правом получать сведения о местонахождении пользовательского оборудования пропавших без вести людей сразу с момента поступления заявления о пропаже человека без получения судебного решения.
Орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, должен обратиться в суд в течение 24 часов с момента получения данных о местонахождении пропавшего.
Согласно документу, в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого розыска или прекратить его.