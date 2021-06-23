https://ria.ru/20210623/sovfed-1738243329.html

Совфед одобрил закон о поиске пропавших людей по геолокации их телефонов

Совфед одобрил закон о поиске пропавших людей по геолокации их телефонов - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон о поиске пропавших людей по геолокации их телефонов

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, позволяющий правоохранительным органам незамедлительно получать данные о пропавших гражданах, используя... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:37

2021-06-23T14:37

2021-06-23T14:37

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, позволяющий правоохранительным органам незамедлительно получать данные о пропавших гражданах, используя информацию операторов связи.Поправки в законодательство были подготовлены спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, главой комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, сенаторами Людмилой Боковой и Ириной Гехт, депутатом Госдумы Татьяной Касаевой в 2018 году.Документ подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств.Закон наделяет органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, правом получать сведения о местонахождении пользовательского оборудования пропавших без вести людей сразу с момента поступления заявления о пропаже человека без получения судебного решения.Орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, должен обратиться в суд в течение 24 часов с момента получения данных о местонахождении пропавшего.Согласно документу, в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого розыска или прекратить его.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/geolokatsiya-1596053404.html

https://ria.ru/20210619/poiski-1737661960.html

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россия, совет федерации рф, технологии, общество