https://ria.ru/20210623/sovfed-1738242054.html

Совфед одобрил закон, разрешающий внесудебную блокировку сайтов пирамид

Совфед одобрил закон, разрешающий внесудебную блокировку сайтов пирамид - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон, разрешающий внесудебную блокировку сайтов пирамид

Совет Федерации одобрил в среду закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:32

2021-06-23T14:32

2021-06-23T14:35

россия

генеральная прокуратура рф

центральный банк рф (цб рф)

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид.Документ разрешает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого Банк России наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.Наряду с этим, закон предоставляет Центробанку право, выявив соответствующие сайты, обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу - в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.Предусматривается, что председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года в случае подписания его президентом.

https://ria.ru/20210618/moshenniki-1737523628.html

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2021

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россия, генеральная прокуратура рф, центральный банк рф (цб рф), общество, совет федерации рф