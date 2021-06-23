https://ria.ru/20210623/sovfed-1738231673.html

Совфед одобрил закон о компенсациях семьям погибших пожарных

Совфед одобрил закон о компенсациях семьям погибших пожарных - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон о компенсациях семьям погибших пожарных

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, устанавливающий ежемесячную выплату членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:36

2021-06-23T13:36

2021-06-23T13:36

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, устанавливающий ежемесячную выплату членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения.Изменения вносятся в закон "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Ежемесячная компенсация, согласно закону, предусматривается по аналогии с выплатой семьям погибших от травм, полученных при исполнении, сотрудников органов внутренних дел. Денежные средства смогут получить родители и члены семьи работников уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможни и органов принудительного исполнения, если их родственник скончался от вреда здоровью, полученного во время выполнения обязанностей.Размер компенсации составит разницу между довольствием, которое получал покойный, и назначенной семье пенсией по потере кормильца.Закон вступит в силу 1 июля 2021 года в случае подписания президентом.

https://ria.ru/20210405/kompensatsiya-1604314429.html

https://ria.ru/20210609/gosduma-1736337545.html

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совет федерации рф, общество