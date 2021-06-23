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Совфед одобрил закон о проведении публичных слушаний в интернете
Совфед одобрил закон о проведении публичных слушаний в интернете - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о проведении публичных слушаний в интернете
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения, в том... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:28
2021-06-23T13:28
2021-06-23T13:28
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, обязывающий местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения, в том числе, в интернете - например, на сайте Госуслуг.Документ предусматривает, что в случае проведения публичных слушаний граждане должны иметь возможность направить свои вопросы или получить результаты обсуждения с помощью интернета.Органам местного самоуправления даётся возможность проводить публичные слушания или общественный обсуждения, используя сайт Госуслуг.Принятие закона должно способствовать более активному участию населения в работе местного самоуправления.
https://ria.ru/20200302/1567113311.html
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совет федерации рф, общество
Совфед одобрил закон о проведении публичных слушаний в интернете
Совет Федерации одобрил закон, обязывающий проводить слушания, в том числе, в интернете