Совфед одобрил закон об удостоверении финансового уполномоченного
13:21 23.06.2021 (обновлено: 13:49 23.06.2021)
Совет Федерации одобрил закон об электронном удостоверении финансового уполномоченного
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который предусматривает, что удостоверение финансового уполномоченного будет направляться в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) только в виде электронного документа.
Закон направлен на повышение прозрачности и доступности системы принудительного исполнения, уровня оперативности действий должностных лиц ФССП России в ходе принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также исключение случаев предъявления на принудительное исполнение в ФССП России поддельных исполнительных документов.
30 апреля, 23:49Российским чиновникам запретили иметь второе гражданство
Предусматривается, что направляться удостоверение финансового уполномоченного в ФССП России будет исключительно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Указанная единая система представляет собой качественно новый уровень межведомственного взаимодействия и обеспечивает полную защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, ее искажения или блокирования с момента поступления указанной информации в систему взаимодействия до момента передачи ее в подключенную к системе взаимодействия информационную систему, отмечают авторы законопроекта.
Принятие закона должно исключить факты предъявления поддельных удостоверений от имени уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, а также злоупотреблений со стороны недобросовестных взыскателей.