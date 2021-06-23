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Совфед одобрил закон об удостоверении финансового уполномоченного
Совфед одобрил закон об удостоверении финансового уполномоченного - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон об удостоверении финансового уполномоченного
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который предусматривает, что удостоверение финансового уполномоченного будет направляться в Федеральную... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:21
2021-06-23T13:49
россия
совет федерации рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который предусматривает, что удостоверение финансового уполномоченного будет направляться в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) только в виде электронного документа.Закон направлен на повышение прозрачности и доступности системы принудительного исполнения, уровня оперативности действий должностных лиц ФССП России в ходе принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также исключение случаев предъявления на принудительное исполнение в ФССП России поддельных исполнительных документов.Предусматривается, что направляться удостоверение финансового уполномоченного в ФССП России будет исключительно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.Указанная единая система представляет собой качественно новый уровень межведомственного взаимодействия и обеспечивает полную защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, ее искажения или блокирования с момента поступления указанной информации в систему взаимодействия до момента передачи ее в подключенную к системе взаимодействия информационную систему, отмечают авторы законопроекта.Принятие закона должно исключить факты предъявления поддельных удостоверений от имени уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, а также злоупотреблений со стороны недобросовестных взыскателей.
https://ria.ru/20210430/chinovniki-1730788786.html
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россия, совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Совфед одобрил закон об удостоверении финансового уполномоченного
13:21 23.06.2021 (обновлено: 13:49 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Совет Федерации одобрил закон об электронном удостоверении финансового уполномоченного

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который предусматривает, что удостоверение финансового уполномоченного будет направляться в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) только в виде электронного документа.
Закон направлен на повышение прозрачности и доступности системы принудительного исполнения, уровня оперативности действий должностных лиц ФССП России в ходе принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также исключение случаев предъявления на принудительное исполнение в ФССП России поддельных исполнительных документов.
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Предусматривается, что направляться удостоверение финансового уполномоченного в ФССП России будет исключительно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Указанная единая система представляет собой качественно новый уровень межведомственного взаимодействия и обеспечивает полную защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, ее искажения или блокирования с момента поступления указанной информации в систему взаимодействия до момента передачи ее в подключенную к системе взаимодействия информационную систему, отмечают авторы законопроекта.
Принятие закона должно исключить факты предъявления поддельных удостоверений от имени уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, а также злоупотреблений со стороны недобросовестных взыскателей.
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