https://ria.ru/20210623/sovfed-1738228379.html

Совфед одобрил закон об удостоверении финансового уполномоченного

Совфед одобрил закон об удостоверении финансового уполномоченного - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон об удостоверении финансового уполномоченного

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который предусматривает, что удостоверение финансового уполномоченного будет направляться в Федеральную... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:21

2021-06-23T13:21

2021-06-23T13:49

россия

совет федерации рф

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который предусматривает, что удостоверение финансового уполномоченного будет направляться в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) только в виде электронного документа.Закон направлен на повышение прозрачности и доступности системы принудительного исполнения, уровня оперативности действий должностных лиц ФССП России в ходе принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также исключение случаев предъявления на принудительное исполнение в ФССП России поддельных исполнительных документов.Предусматривается, что направляться удостоверение финансового уполномоченного в ФССП России будет исключительно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.Указанная единая система представляет собой качественно новый уровень межведомственного взаимодействия и обеспечивает полную защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, ее искажения или блокирования с момента поступления указанной информации в систему взаимодействия до момента передачи ее в подключенную к системе взаимодействия информационную систему, отмечают авторы законопроекта.Принятие закона должно исключить факты предъявления поддельных удостоверений от имени уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, а также злоупотреблений со стороны недобросовестных взыскателей.

https://ria.ru/20210430/chinovniki-1730788786.html

https://ria.ru/20210623/genprokuratura-1738194758.html

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россия, совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество