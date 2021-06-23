https://ria.ru/20210623/sovfed-1738221744.html

Совфед ужесточил наказание за повторное вождение в состоянии опьянения

Совфед ужесточил наказание за повторное вождение в состоянии опьянения - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед ужесточил наказание за повторное вождение в состоянии опьянения

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий с двух до трех лет срок лишения свободы за повторное управление транспортным средством в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:56

2021-06-23T12:56

2021-06-23T12:56

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общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий с двух до трех лет срок лишения свободы за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс РФ.Как отмечается в пояснительной записке, актуальность такого ужесточения наказание обусловлена растущей степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение.Авторы законопроекта отмечают, что существует устойчивая тенденция роста числа повторных подобных преступлений и неэффективности действующих санкций.Одобренный закон увеличивает срок лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения - до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние - от 300 до 500 тысяч рублей вместо нынешних 200-300 тысяч рублей или же штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.Также в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Помимо этого, виновный будет лишен права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" на срок до шести лет.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20210622/musor-1738015307.html

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https://ria.ru/20210617/avto-1737471796.html

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россия, авто, совет федерации рф, общество