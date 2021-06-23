https://ria.ru/20210623/sotrudnichestvo-1738238506.html

Китай от имени ряда стран призвал к сотрудничеству по правам человека

Китай от имени ряда стран призвал к сотрудничеству по правам человека - РИА Новости, 23.06.2021

Китай от имени ряда стран призвал к сотрудничеству по правам человека

Постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй выступил с совместным заявлением от имени почти 20... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:22

2021-06-23T14:22

2021-06-23T14:22

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МОСКВА, 23 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй выступил с совместным заявлением от имени почти 20 государств, включая Россию, Беларусь, Венесуэлу, Египет, Иран, Таджикистан, Шри-Ланку, Камбоджу и Боливию, на 47-м заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ), призвав все страны содействовать международному сотрудничеству в области прав человека и гарантировать международную справедливость.Дипломат заявил, что в соответствии с Резолюцией 60/251 об учреждении СПЧ, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, в своей работе Совет должен руководствоваться принципами универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности, а также конструктивного международного диалога и сотрудничества. "Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с практикой некоторых стран, которые игнорируют собственные серьезные проблемы в области прав человека и используют права человека в качестве предлога для необоснованных обвинений в адрес других стран и вмешательства в их внутренние дела, что является серьезным нарушением целей и принципов Устава ООН", - отметил он.По словам Чэнь Сюя, некоторые государства под лозунгом демократии и прав человека пытаются навязать свои собственные ценности и модели другим и даже используют права человека в качестве предлога для военного вмешательства и односторонних принудительных мер, и санкций, которые причиняют серьезные страдания народам других стран. Такие действия серьезно нарушают суверенитет и политическую независимость других стран и подрывают международное сотрудничество в области прав человека. Международное сообщество должно совместно противостоять им, подчеркнул постпред.Чэнь Сюй заявил, что все страны должны придерживаться принципа суверенного равенства, практиковать подлинный мультилатерализм, уделять равное внимание всем видам прав человека, уважать пути развития прав человека, которые каждая страна выбирает самостоятельно в соответствии со своими национальными особенностями и реалиями, поощрять международное сотрудничество в области прав человека и отстаивать международную справедливость.

https://ria.ru/20210617/meditsina-1737433418.html

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