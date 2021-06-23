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ПСБ намерен подписать на салоне "МВМС 2021" ряд стратегических соглашений
ПСБ намерен подписать на салоне "МВМС 2021" ряд стратегических соглашений - РИА Новости, 23.06.2021
ПСБ намерен подписать на салоне "МВМС 2021" ряд стратегических соглашений
ПСБ в рамках X Международного военно-морского салона "МВМС 2021" планирует провести ключевые переговоры с крупнейшими предприятиями судостроения и подписать ряд РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:28
2021-06-23T18:28
псб (банк псб)
международный военно-морской салон
промсвязьбанк
санкт-петербург
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. ПСБ в рамках X Международного военно-морского салона "МВМС 2021" планирует провести ключевые переговоры с крупнейшими предприятиями судостроения и подписать ряд стратегических соглашений, говорится в сообщении ПСБ.ПСБ является ключевым кредитно-финансовым институтом для российского судостроения - банк финансирует предприятия для выполнения программ государственного оборонного заказа, экспортных контрактов, проектов по модернизации и диверсификации производства. За последние два года объем кредитного портфеля ПСБ в этом сегменте вырос уже более чем на 200 миллиардов рублей. Банк продолжит оказывать всестороннюю поддержку предприятиям сектора и их инвестиционным проектам, в том числе связанным с расширением производства, и в 2021 году планирует увеличить объемы бизнеса в отрасли не менее чем на 50%.Десятый Международный военно-морской салон "МВМС‑2021" проходит с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге. Это не только одна из крупнейших в мире выставок передовых достижений в сфере судостроения, морской авиации, технологических разработок в области средств навигации и связи, но и уникальная площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы функционирования отрасли, а также принимаются стратегические решения, направленные на ее дальнейшее развитие и укрепление. Экспозиция разместится на территории конгрессно-выставочного центра "ЭКСПОФОРУМ", а корабли, катера и суда для показа - у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург". Будут представлены образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных фирм.
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санкт-петербург
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Новости
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РИА Новости
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псб (банк псб), международный военно-морской салон, промсвязьбанк, санкт-петербург, новости компаний - экономика

ПСБ намерен подписать на салоне "МВМС 2021" ряд стратегических соглашений

18:28 23.06.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. ПСБ в рамках X Международного военно-морского салона "МВМС 2021" планирует провести ключевые переговоры с крупнейшими предприятиями судостроения и подписать ряд стратегических соглашений, говорится в сообщении ПСБ.
ПСБ является ключевым кредитно-финансовым институтом для российского судостроения - банк финансирует предприятия для выполнения программ государственного оборонного заказа, экспортных контрактов, проектов по модернизации и диверсификации производства. За последние два года объем кредитного портфеля ПСБ в этом сегменте вырос уже более чем на 200 миллиардов рублей. Банк продолжит оказывать всестороннюю поддержку предприятиям сектора и их инвестиционным проектам, в том числе связанным с расширением производства, и в 2021 году планирует увеличить объемы бизнеса в отрасли не менее чем на 50%.
Вице-президент, директор департамента по финансированию промышленности, энергетики и ЖКХ ПСБ Александр Ушаков - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 14:22
Александр Ушаков: ПСБ увеличивает инвестиции в энергетику
Десятый Международный военно-морской салон "МВМС‑2021" проходит с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге. Это не только одна из крупнейших в мире выставок передовых достижений в сфере судостроения, морской авиации, технологических разработок в области средств навигации и связи, но и уникальная площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы функционирования отрасли, а также принимаются стратегические решения, направленные на ее дальнейшее развитие и укрепление. Экспозиция разместится на территории конгрессно-выставочного центра "ЭКСПОФОРУМ", а корабли, катера и суда для показа - у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург". Будут представлены образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных фирм.
 
ПСБ (Банк ПСБ)Международный военно-морской салонПромсвязьбанкСанкт-ПетербургНовости компаний - Экономика
 
 
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