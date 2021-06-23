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В Москве зафиксировали максимум смертей с COVID-19 за сутки

В Москве зафиксировали максимум смертей с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 23.06.2021

В Москве зафиксировали максимум смертей с COVID-19 за сутки

За сутки в Москве зафиксирован максимум смертей с COVID-19 (88), в Санкт-Петербурге - 93, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:17

2021-06-23T11:17

2021-06-23T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика бурятия

здоровье - общество

москва

нижегородская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За сутки в Москве зафиксирован максимум смертей с COVID-19 (88), в Санкт-Петербурге - 93, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, за сутки в РФ подтверждено 548 смертей с коронавирусом, за все время скончались 130 895 людей с болезнью."Санкт-Петербург - 93, Москва - 88, Нижегородская область - 22, Республика Бурятия - 22", - следует из сводки.

республика бурятия

москва

нижегородская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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