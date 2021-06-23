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В Москве зафиксировали максимум смертей с COVID-19 за сутки
В Москве зафиксировали максимум смертей с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 23.06.2021
В Москве зафиксировали максимум смертей с COVID-19 за сутки
За сутки в Москве зафиксирован максимум смертей с COVID-19 (88), в Санкт-Петербурге - 93, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:17
2021-06-23T11:17
2021-06-23T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
здоровье - общество
москва
нижегородская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За сутки в Москве зафиксирован максимум смертей с COVID-19 (88), в Санкт-Петербурге - 93, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, за сутки в РФ подтверждено 548 смертей с коронавирусом, за все время скончались 130 895 людей с болезнью."Санкт-Петербург - 93, Москва - 88, Нижегородская область - 22, Республика Бурятия - 22", - следует из сводки.
республика бурятия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, здоровье - общество, москва, нижегородская область, санкт-петербург, общество
В Москве зафиксировали максимум смертей с COVID-19 за сутки
В Москве зафиксировали максимум смертей с COVID-19 за сутки