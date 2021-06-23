https://ria.ru/20210623/sliz-1738314442.html
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море - РИА Новости, 23.06.2021
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море
Турция пытается избавиться от “морских соплей”. Ими покрыто все побережье Мраморного моря в районе Стамбула. Эта слизь – слой из фитопланктона. Он угрожает жизни морских организмов. Появление слизи связывают с отходами промышленных предприятий и сбросами из канализационных сетей.
2021-06-23T19:28
2021-06-23T19:28
2021-06-23T19:28
мраморное море
экология
видео
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Ученые признали ситуацию катастрофической. Сейчас активно ведутся работы по очистке Мраморного моря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море
2021-06-23T19:28
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PT1M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, мраморное море, экология, видео
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море
Турция пытается избавиться от “морских соплей”. Ими покрыто все побережье Мраморного моря в районе Стамбула. Эта слизь – слой из фитопланктона. Он угрожает жизни морских организмов. Появление слизи связывают с отходами промышленных предприятий и сбросами из канализационных сетей.
2021-06-23T19:28
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PT1M45S
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море
Турция пытается избавиться от “морских соплей”. Ими покрыто все побережье Мраморного моря в районе Стамбула. Эта слизь – слой из фитопланктона. Он угрожает жизни морских организмов. Появление слизи связывают с отходами промышленных предприятий и сбросами из канализационных сетей.