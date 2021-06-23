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Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море

Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море - РИА Новости, 23.06.2021

Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море

Турция пытается избавиться от “морских соплей”. Ими покрыто все побережье Мраморного моря в районе Стамбула. Эта слизь – слой из фитопланктона. Он угрожает жизни морских организмов. Появление слизи связывают с отходами промышленных предприятий и сбросами из канализационных сетей.

2021-06-23T19:28

2021-06-23T19:28

2021-06-23T19:28

мраморное море

экология

видео

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Ученые признали ситуацию катастрофической. Сейчас активно ведутся работы по очистке Мраморного моря.

мраморное море

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