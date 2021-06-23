https://ria.ru/20210623/shoygu-1738211359.html
Шойгу оценил военное сотрудничество с Сербией
Шойгу оценил военное сотрудничество с Сербией - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу оценил военное сотрудничество с Сербией
Взаимодействие России и Сербии в военной области вышло на принципиально новый уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:12
2021-06-23T12:12
2021-06-23T12:12
россия
московская конференция по международной безопасности
небойша стефанович
сергей шойгу
сербия
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Взаимодействие России и Сербии в военной области вышло на принципиально новый уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя правительства, главой военного ведомства Сербии Небойшей Стефановичем на полях Московской конференции по международной безопасности.Он поблагодарил министра обороны Сербии, для которого это первый визит в Россию, за участие в работе конференции."Признательны за решение участвовать в работе IX Московской конференции по международной безопасности. В лице Белграда видим проверенного временем надёжного друга, партнёра и единомышленника", - сказал Шойгу.Стефанович отметил динамичное развитие военного сотрудничества двух стран и напомнил о прошедших совместных учениях двух стран. "Мы были впечатлены вашими спецназовцами, их очень эффективной работой. И мне очень приятно, что наше сотрудничество находится на исключительно высоком уровне", - подчеркнул он.Стефанович напомнил, что Сербия привержена курсу нейтралитета и хотела бы и дальше развивать сотрудничество с Россией в военной сфере. Также он выразил благодарность российской армии за помощь Сербии в борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20210523/vooruzheniya-1733518347.html
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россия, московская конференция по международной безопасности, небойша стефанович, сергей шойгу, сербия, в мире
Шойгу оценил военное сотрудничество с Сербией
Шойгу заявил, что военное сотрудничество России и Сербии вышло на принципиально новый уровень