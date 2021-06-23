https://ria.ru/20210623/shoygu-1738185468.html

Ряд стран готовится к наступательным операциям в космосе, заявил Шойгу

Ряд стран готовится к наступательным операциям в космосе, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2021

Ряд стран готовится к наступательным операциям в космосе, заявил Шойгу

Ряд стран создают командования, главная задача которых - проведение наступательных операций в космосе и киберпространстве, заявил в среду на Московской... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:42

2021-06-23T09:42

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

космос - риа наука

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ряд стран создают командования, главная задача которых - проведение наступательных операций в космосе и киберпространстве, заявил в среду на Московской конференции по безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, гиперзвук, цифровизация и роботизация выходят на первый план при разработке новых вооружений, все активнее вовлекаются в военное противоборство космос и киберпространство."В составе вооружённых сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах", - сказал министр.Он добавил, что бережное отношение к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением некоего порядка, основанного на неизвестно кем придуманных правилах. "Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны", - заявил Шойгу.

https://ria.ru/20210614/kosmos-1736957909.html

https://ria.ru/20210614/nato-1736979886.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, космос - риа наука, сергей шойгу, в мире