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Ряд стран готовится к наступательным операциям в космосе, заявил Шойгу
Ряд стран готовится к наступательным операциям в космосе, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2021
Ряд стран готовится к наступательным операциям в космосе, заявил Шойгу
Ряд стран создают командования, главная задача которых - проведение наступательных операций в космосе и киберпространстве, заявил в среду на Московской... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:42
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
космос - риа наука
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ряд стран создают командования, главная задача которых - проведение наступательных операций в космосе и киберпространстве, заявил в среду на Московской конференции по безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, гиперзвук, цифровизация и роботизация выходят на первый план при разработке новых вооружений, все активнее вовлекаются в военное противоборство космос и киберпространство."В составе вооружённых сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах", - сказал министр.Он добавил, что бережное отношение к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением некоего порядка, основанного на неизвестно кем придуманных правилах. "Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны", - заявил Шойгу.
https://ria.ru/20210614/kosmos-1736957909.html
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московская конференция по международной безопасности, космос - риа наука, сергей шойгу, в мире
Ряд стран готовится к наступательным операциям в космосе, заявил Шойгу
09:42 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Шойгу заявил, что ряд стран создают командования для проведения операций в космосе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ряд стран создают командования, главная задача которых - проведение наступательных операций в космосе и киберпространстве, заявил в среду на Московской конференции по безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, гиперзвук, цифровизация и роботизация выходят на первый план при разработке новых вооружений, все активнее вовлекаются в военное противоборство космос и киберпространство.
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"В составе вооружённых сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах", - сказал министр.
Он добавил, что бережное отношение к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением некоего порядка, основанного на неизвестно кем придуманных правилах. "Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны", - заявил Шойгу.
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Московская конференция по международной безопасностиКосмос - РИА НаукаСергей ШойгуВ мире
 
 
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