https://ria.ru/20210623/shoygu-1738183542.html

Россия подпишет ряд соглашений со странами Африки, заявил Шойгу

Россия подпишет ряд соглашений со странами Африки, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2021

Россия подпишет ряд соглашений со странами Африки, заявил Шойгу

Россия на Московской конференции по международной безопасности подпишет ряд новых соглашений о военном и военно-техническом сотрудничестве со странами Африки,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:30

2021-06-23T09:30

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

сергей шойгу

россия

латинская америка

африка

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия на Московской конференции по международной безопасности подпишет ряд новых соглашений о военном и военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."До настоящего времени на вооружении многих африканских армий стоят образцы советской разработки. Они отличаются высокой эффективностью, надёжностью и простотой в использовании. Эти качества в полной мере присущи и технике российского производства, которая также широко представлена на континенте", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Сегодня у нас есть соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве практически со всеми странами региона. "На полях" форума планируется подписать ряд аналогичных соглашений, что откроет возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и подготовки кадров, а также внедрения передовых методов проведения учений и тренировок", - добавил Шойгу.Россия не намерена кому-то противодействовать в сотрудничестве с государствами Африки и Латинской Америки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Такой же линии министерство обороны придерживается и при выстраивании отношений с партнёрами в Латинской Америке", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20210619/partnerstvo-1737558305.html

https://ria.ru/20210324/sammit-1602639898.html

россия

латинская америка

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, сергей шойгу, россия, латинская америка, африка, в мире