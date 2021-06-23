https://ria.ru/20210623/shoygu-1738183542.html
Россия подпишет ряд соглашений со странами Африки, заявил Шойгу
Россия подпишет ряд соглашений со странами Африки, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2021
Россия подпишет ряд соглашений со странами Африки, заявил Шойгу
Россия на Московской конференции по международной безопасности подпишет ряд новых соглашений о военном и военно-техническом сотрудничестве со странами Африки,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:30
2021-06-23T09:30
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
сергей шойгу
россия
латинская америка
африка
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия на Московской конференции по международной безопасности подпишет ряд новых соглашений о военном и военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."До настоящего времени на вооружении многих африканских армий стоят образцы советской разработки. Они отличаются высокой эффективностью, надёжностью и простотой в использовании. Эти качества в полной мере присущи и технике российского производства, которая также широко представлена на континенте", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Сегодня у нас есть соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве практически со всеми странами региона. "На полях" форума планируется подписать ряд аналогичных соглашений, что откроет возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и подготовки кадров, а также внедрения передовых методов проведения учений и тренировок", - добавил Шойгу.Россия не намерена кому-то противодействовать в сотрудничестве с государствами Африки и Латинской Америки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Такой же линии министерство обороны придерживается и при выстраивании отношений с партнёрами в Латинской Америке", - добавил Шойгу.
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московская конференция по международной безопасности, сергей шойгу, россия, латинская америка, африка, в мире
Россия подпишет ряд соглашений со странами Африки, заявил Шойгу
09:30 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
Шойгу заявил, что Россия подпишет ряд соглашений о военном сотрудничестве со странами Африки
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия
на Московской конференции по международной безопасности подпишет ряд новых соглашений о военном и военно-техническом сотрудничестве со странами Африки
, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
.
"До настоящего времени на вооружении многих африканских армий стоят образцы советской разработки. Они отличаются высокой эффективностью, надёжностью и простотой в использовании. Эти качества в полной мере присущи и технике российского производства, которая также широко представлена на континенте", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
"Сегодня у нас есть соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве практически со всеми странами региона. "На полях" форума планируется подписать ряд аналогичных соглашений, что откроет возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и подготовки кадров, а также внедрения передовых методов проведения учений и тренировок", - добавил Шойгу.
Россия не намерена кому-то противодействовать в сотрудничестве с государствами Африки и Латинской Америки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Мы не намерены кому-то противостоять и противодействовать в сотрудничестве с государствами региона (Африка - ред.). Со своей стороны будем продолжать наращивать взаимовыгодные контракты и контакты без навязывания своих политических и экономических условий, как зачастую действуют страны Запада", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
"Такой же линии министерство обороны придерживается и при выстраивании отношений с партнёрами в Латинской Америке", - добавил Шойгу.