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Шойгу заявил о формировании в мире глобальных коалиций
Шойгу заявил о формировании в мире глобальных коалиций - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу заявил о формировании в мире глобальных коалиций
Проблема борьбы с терроризмом уступает место тенденции создания глобальных коалиций, разделения на "своих" и "чужих", заявил глава Минобороны Сергей Шойгу,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:19
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проблема борьбы с терроризмом уступает место тенденции создания глобальных коалиций, разделения на "своих" и "чужих", заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности.Он отметил, что возрастает роль суверенных государств по обеспечению безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению.
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московская конференция по международной безопасности, сергей шойгу, в мире
Шойгу заявил о формировании в мире глобальных коалиций
09:19 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шойгу заявил о формировании в мире глобальных коалиций и разделении на "своих" и "чужих"

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проблема борьбы с терроризмом уступает место тенденции создания глобальных коалиций, разделения на "своих" и "чужих", заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
"Совсем недавно мы уделяли основное внимание проблематике борьбы с терроризмом в условиях многополярного мира. Сегодня на первое место выходит новая тенденция - формирование глобальных коалиций, разделение мира на "своих" и "чужих", - сказал Шойгу.
Он отметил, что возрастает роль суверенных государств по обеспечению безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Московская конференция по международной безопасностиСергей ШойгуВ мире
 
 
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