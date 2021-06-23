Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/senatory-1738273374.html
Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021
Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с призывом пройти вакцинацию от коронавируса. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:41
2021-06-23T16:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735231475_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_0ee301221a27ac8aec4687aee2a0e4f9.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с призывом пройти вакцинацию от коронавируса."Я призываю всех вас, кто ещё не успел, обязательно сделать прививку и призвать людей в своих регионах к вакцинации. Другого пути, как показывает международный опыт, у нас нет", - заявила она на заседании Совфеда.Спикер также отметила, что несмотря на сохраняющуюся и во время парламентских каникул рабочую нагрузку на сенаторов, парламентариям необходимо за это время восстановить свои физические и интеллектуальные ресурсы, чтобы полноценно работать в осеннюю сессию."Весенняя сессия заканчивается, но мы с вами не прощаемся. Несмотря на сохраняющуюся нагрузку, я всё-таки хочу попросить каждого из вас найти возможность восстановить и физические, и интеллектуальные ресурсы, набраться сил, чтобы в хорошей форме начать осеннюю сессию, которая, как всегда, обещает быть яркой и насыщенной", - сказала она.Спикер призвала также своих коллег крайне внимательно относиться к своему здоровью."Ситуация с распространением коронавируса вновь непростая. И сейчас нам всем нужно помнить о взаимоответственности, дисциплинированности, понимать, что от поведения каждого конкретного человека зависит то, как наша страна пройдёт этот период. Мы убедились, что пандемию невозможно просто "переждать". Чтобы одержать здесь окончательную победу нужно действовать ответственно, слаженно и эффективно. Давайте об этом не забывать", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20210622/privivka-1738048290.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735231475_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e3465cf059b6cd09ba3577bc8cc9f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф
Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
16:41 23.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк

Матвиенко попросила сенаторов сделать привиться от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с призывом пройти вакцинацию от коронавируса.
"Я призываю всех вас, кто ещё не успел, обязательно сделать прививку и призвать людей в своих регионах к вакцинации. Другого пути, как показывает международный опыт, у нас нет", - заявила она на заседании Совфеда.
Спикер также отметила, что несмотря на сохраняющуюся и во время парламентских каникул рабочую нагрузку на сенаторов, парламентариям необходимо за это время восстановить свои физические и интеллектуальные ресурсы, чтобы полноценно работать в осеннюю сессию.
"Весенняя сессия заканчивается, но мы с вами не прощаемся. Несмотря на сохраняющуюся нагрузку, я всё-таки хочу попросить каждого из вас найти возможность восстановить и физические, и интеллектуальные ресурсы, набраться сил, чтобы в хорошей форме начать осеннюю сессию, которая, как всегда, обещает быть яркой и насыщенной", - сказала она.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
Спикер призвала также своих коллег крайне внимательно относиться к своему здоровью.
"Ситуация с распространением коронавируса вновь непростая. И сейчас нам всем нужно помнить о взаимоответственности, дисциплинированности, понимать, что от поведения каждого конкретного человека зависит то, как наша страна пройдёт этот период. Мы убедились, что пандемию невозможно просто "переждать". Чтобы одержать здесь окончательную победу нужно действовать ответственно, слаженно и эффективно. Давайте об этом не забывать", - заключила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 11:40Распространение коронавируса
Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной вакциной
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
17:14Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
17:13В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
17:13Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:13Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
17:11Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
16:56Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
16:53Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
Лента новостейМолния