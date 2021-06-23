https://ria.ru/20210623/senatory-1738273374.html

Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса

Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с призывом пройти вакцинацию от коронавируса. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:41

2021-06-23T16:41

2021-06-23T16:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с призывом пройти вакцинацию от коронавируса."Я призываю всех вас, кто ещё не успел, обязательно сделать прививку и призвать людей в своих регионах к вакцинации. Другого пути, как показывает международный опыт, у нас нет", - заявила она на заседании Совфеда.Спикер также отметила, что несмотря на сохраняющуюся и во время парламентских каникул рабочую нагрузку на сенаторов, парламентариям необходимо за это время восстановить свои физические и интеллектуальные ресурсы, чтобы полноценно работать в осеннюю сессию."Весенняя сессия заканчивается, но мы с вами не прощаемся. Несмотря на сохраняющуюся нагрузку, я всё-таки хочу попросить каждого из вас найти возможность восстановить и физические, и интеллектуальные ресурсы, набраться сил, чтобы в хорошей форме начать осеннюю сессию, которая, как всегда, обещает быть яркой и насыщенной", - сказала она.Спикер призвала также своих коллег крайне внимательно относиться к своему здоровью."Ситуация с распространением коронавируса вновь непростая. И сейчас нам всем нужно помнить о взаимоответственности, дисциплинированности, понимать, что от поведения каждого конкретного человека зависит то, как наша страна пройдёт этот период. Мы убедились, что пандемию невозможно просто "переждать". Чтобы одержать здесь окончательную победу нужно действовать ответственно, слаженно и эффективно. Давайте об этом не забывать", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20210622/privivka-1738048290.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф