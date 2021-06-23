https://ria.ru/20210623/sayt-1738188759.html

Роскомнадзор потребовал закрыть сайт "Умного голосования"

Роскомнадзор потребовал закрыть сайт "Умного голосования" - РИА Новости, 23.06.2021

Роскомнадзор потребовал закрыть сайт "Умного голосования"

Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта Алексея Навального "Умное голосование", созданного для противодействия... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:09

2021-06-23T10:09

2021-06-23T10:09

алексей навальный

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

единая россия

технологии

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта Алексея Навального "Умное голосование", созданного для противодействия кандидатам от "Единой России", сообщил РИА Новости юрист Андрей Еланцев, направивший жалобу в РКН.По его словам, в качестве целей проекта организаторы заявляют определение избирательного участка пользователя сайта или помощь в том, чтобы сделать его наблюдателем на выборах. Однако сбор паспортных данных и адреса места жительства, включая номер квартиры, является, по мнению юриста, чрезмерным, которые не требуются для обозначенных организаторами целей. На сайте ведется сбор данных пользователей, которые они сами оставляют в созданной форме."Я случайно ознакомился с этим сайтом. Соответственно, как юрист, увидел, что там ряд информации доводится до пользователей сайта искаженно… Самое главное, что мне не понравилось – персональные данные россиян направляются обрабатываться на территорию Соединенных Штатов Америки. В мае я направил обращение (в Роскомнадзор)", - пояснил собеседник агентства.Еланцев отметил, что его жалобу Роскомнадзор рассматривал около месяца. "Итог - направлено требование Google прекратить техническую поддержку", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210614/sobol-1736964900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, технологии, общество