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Роскомнадзор потребовал закрыть сайт "Умного голосования"
Роскомнадзор потребовал закрыть сайт "Умного голосования" - РИА Новости, 23.06.2021
Роскомнадзор потребовал закрыть сайт "Умного голосования"
Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта Алексея Навального "Умное голосование", созданного для противодействия... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:09
2021-06-23T10:09
алексей навальный
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
единая россия
технологии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта Алексея Навального "Умное голосование", созданного для противодействия кандидатам от "Единой России", сообщил РИА Новости юрист Андрей Еланцев, направивший жалобу в РКН.По его словам, в качестве целей проекта организаторы заявляют определение избирательного участка пользователя сайта или помощь в том, чтобы сделать его наблюдателем на выборах. Однако сбор паспортных данных и адреса места жительства, включая номер квартиры, является, по мнению юриста, чрезмерным, которые не требуются для обозначенных организаторами целей. На сайте ведется сбор данных пользователей, которые они сами оставляют в созданной форме."Я случайно ознакомился с этим сайтом. Соответственно, как юрист, увидел, что там ряд информации доводится до пользователей сайта искаженно… Самое главное, что мне не понравилось – персональные данные россиян направляются обрабатываться на территорию Соединенных Штатов Америки. В мае я направил обращение (в Роскомнадзор)", - пояснил собеседник агентства.Еланцев отметил, что его жалобу Роскомнадзор рассматривал около месяца. "Итог - направлено требование Google прекратить техническую поддержку", - подчеркнул он.
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алексей навальный, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, технологии, общество
Роскомнадзор потребовал закрыть сайт "Умного голосования"
10:09 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт "Умного голосования"

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта Алексея Навального "Умное голосование", созданного для противодействия кандидатам от "Единой России", сообщил РИА Новости юрист Андрей Еланцев, направивший жалобу в РКН.
По его словам, в качестве целей проекта организаторы заявляют определение избирательного участка пользователя сайта или помощь в том, чтобы сделать его наблюдателем на выборах. Однако сбор паспортных данных и адреса места жительства, включая номер квартиры, является, по мнению юриста, чрезмерным, которые не требуются для обозначенных организаторами целей. На сайте ведется сбор данных пользователей, которые они сами оставляют в созданной форме.
"Я случайно ознакомился с этим сайтом. Соответственно, как юрист, увидел, что там ряд информации доводится до пользователей сайта искаженно… Самое главное, что мне не понравилось – персональные данные россиян направляются обрабатываться на территорию Соединенных Штатов Америки. В мае я направил обращение (в Роскомнадзор)", - пояснил собеседник агентства.
Еланцев отметил, что его жалобу Роскомнадзор рассматривал около месяца. "Итог - направлено требование Google прекратить техническую поддержку", - подчеркнул он.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 16:54
Соболь не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму
 
Алексей НавальныйGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Единая РоссияТехнологииОбщество
 
 
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