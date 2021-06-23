https://ria.ru/20210623/sanktsii-1738245176.html

Источник: постпреды ЕС согласовали экономические санкции против Минска

Источник: постпреды ЕС согласовали экономические санкции против Минска - РИА Новости, 23.06.2021

Источник: постпреды ЕС согласовали экономические санкции против Минска

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали экономические секторальные санкции против Белоруссии, запущена техническая... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:45

2021-06-23T14:45

2021-06-23T14:53

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали экономические секторальные санкции против Белоруссии, запущена техническая процедура их оформления, сообщил РИА Новости источник в ЕС."Подтверждаю, что такой пункт повестки заседания постпредов был согласован", - сказал он.Пункт об экономических санкциях значился в числе не требующих обсуждения. Ожидается, что санкционный список будет опубликован в официальном журнале в четверг после окончательного утверждения лидерами Евросоюза на саммите в Брюсселе.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД ЕС в Люксембурге 21 июня сообщил, что министры достигли принципиальной договоренности по экономическим санкциям против Белоруссии, окончательное решение по их введению примут лидеры ЕС на саммите 24 июня. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале.По данным СМИ, ограничительные меры могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны, банковский сектор, торговлю оружием, табачными изделиями.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейские ограничения в Белоруссии попали в общей сложности 166 лиц, включая президента Александра Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.ЕС также не исключает дальнейшее расширение санкционного списка и начало работы над пятым по счету санкционным пакетом. Предложения по фигурантам для новых ограничительных мер передала главам МИД Евросоюза в Люксембурге экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html

https://ria.ru/20210623/platsdarm-1738205089.html

белоруссия

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жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире