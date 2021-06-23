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Источник: постпреды ЕС согласовали экономические санкции против Минска
Источник: постпреды ЕС согласовали экономические санкции против Минска - РИА Новости, 23.06.2021
Источник: постпреды ЕС согласовали экономические санкции против Минска
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали экономические секторальные санкции против Белоруссии, запущена техническая... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:45
2021-06-23T14:53
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали экономические секторальные санкции против Белоруссии, запущена техническая процедура их оформления, сообщил РИА Новости источник в ЕС."Подтверждаю, что такой пункт повестки заседания постпредов был согласован", - сказал он.Пункт об экономических санкциях значился в числе не требующих обсуждения. Ожидается, что санкционный список будет опубликован в официальном журнале в четверг после окончательного утверждения лидерами Евросоюза на саммите в Брюсселе.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД ЕС в Люксембурге 21 июня сообщил, что министры достигли принципиальной договоренности по экономическим санкциям против Белоруссии, окончательное решение по их введению примут лидеры ЕС на саммите 24 июня. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале.По данным СМИ, ограничительные меры могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны, банковский сектор, торговлю оружием, табачными изделиями.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейские ограничения в Белоруссии попали в общей сложности 166 лиц, включая президента Александра Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.ЕС также не исключает дальнейшее расширение санкционного списка и начало работы над пятым по счету санкционным пакетом. Предложения по фигурантам для новых ограничительных мер передала главам МИД Евросоюза в Люксембурге экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html
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жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире
Источник: постпреды ЕС согласовали экономические санкции против Минска
14:45 23.06.2021 (обновлено: 14:53 23.06.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco

Источник: постпреды ЕС согласовали экономические санкции против Белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали экономические секторальные санкции против Белоруссии, запущена техническая процедура их оформления, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Подтверждаю, что такой пункт повестки заседания постпредов был согласован", - сказал он.
Пункт об экономических санкциях значился в числе не требующих обсуждения. Ожидается, что санкционный список будет опубликован в официальном журнале в четверг после окончательного утверждения лидерами Евросоюза на саммите в Брюсселе.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД ЕС в Люксембурге 21 июня сообщил, что министры достигли принципиальной договоренности по экономическим санкциям против Белоруссии, окончательное решение по их введению примут лидеры ЕС на саммите 24 июня. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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По данным СМИ, ограничительные меры могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны, банковский сектор, торговлю оружием, табачными изделиями.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.
В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
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11:39Союзное государство
В Минобороны Белоруссии назвали страну плацдармом для сражения за Россию
В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейские ограничения в Белоруссии попали в общей сложности 166 лиц, включая президента Александра Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.
ЕС также не исключает дальнейшее расширение санкционного списка и начало работы над пятым по счету санкционным пакетом. Предложения по фигурантам для новых ограничительных мер передала главам МИД Евросоюза в Люксембурге экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
 
Жозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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