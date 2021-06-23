Телеканалу RTД исполнилось десять лет
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Документальный телеканал RTД отмечает десять лет в эфире
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Документальный телеканал RTД отмечает 10 лет в эфире, сообщается на сайте RT.
"Круглосуточный документальный канал RTД отмечает 10 лет с момента первого выхода в эфир. Старт телеканалу в июне 2011 года дал Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за годы вещания RTД выпустил более 800 документальных фильмов и около 1000 эпизодов сериалов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.
"Уже десять лет мы показываем кино — о глобальных проблемах земного шара и судьбах отдельных людей. Телеканал, который в первые годы вещания рассказывал о России, сегодня охватывает весь мир. Съёмочные группы RTД побывали в самых далёких уголках земли. Несмотря на риск, они привозят истории, о которых стоит рассказывать", — приводятся слова руководителя RTД Екатерины Яковлевой.
Подчеркивается, что в 2020 году американские спецслужбы подвергли многочасовому допросу корреспондента RT Константина Рожкова, который прилетел в США для съёмок документального фильма о ситуации в стране в преддверии президентских выборов. Лента "Выборы на фоне протеста" рассказывает об американских радикальных группах. Общественный резонанс также вызвали документальные фильмы RTД, посвящённые правам женщин в Афганистане и Киргизии, — "Кабульские зеркала" и "Невесты поневоле".
За годы вещания RTД завоевал более 40 престижных международных наград. В 2021 году золота New York Festivals была удостоена лента "Кодокуши. Одинокая смерть". Фильм рассказывает о современной Японии, где растёт число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве. Ранее высшие награды фестиваля получили документальный фильм "Дети Сирии. Воспитанные войной", лента "H2нОль" и "Кровная месть" — о древнем обычае на современном Кавказе.
В 2019 году фильм "Свои чужие дети" о российском благотворительном фонде "Дорога жизни" был удостоен сертификата Highly commended в финале премии Ассоциации международного вещания AIB Awards.
В июне 2021 года RTД представил свои работы в "Старт Хабе на Красном Октябре" в Москве. Первым зрители увидели фильм "Дикие и свободные", снятый к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. Лента посвящена сотрудникам фонда, работающим для сохранения редких и исчезающих видов животных. Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.
Документальный канал RTД доступен в спутниковых и кабельных сетях в России и за рубежом. Крупнейшие российские операторы, транслирующие RTД, — "Триколор ТВ", НТВ Плюс, АКАДО Телеком, Ростелеком, "Билайн", МГТС. Фильмы RTД также доступны на сайте doc.rt.com.