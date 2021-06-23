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В Петербурге не исключили появления бесковидных ресторанов
В Петербурге не исключили появления бесковидных ресторанов - РИА Новости, 23.06.2021
В Петербурге не исключили появления бесковидных ресторанов
Власти Петербурга не исключают возможность появления в городе бизнес-площадок или ресторанов, допуск которым будет только у привитых граждан, такое мнение... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T22:02
2021-06-23T22:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Власти Петербурга не исключают возможность появления в городе бизнес-площадок или ресторанов, допуск которым будет только у привитых граждан, такое мнение высказала начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике Петербурга Анна Сильницкая."Такие инициативы к нам поступают, мы это обсуждаем это, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаем, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти", - сказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" Анна Сильницкая, отвечая на вопрос об инициативах бизнеса, связанных с прививочной кампанией.Она заметила, что интерес к появлению территорий, свободных от коронавируса, у предпринимателей города есть, особенно в сферах, считающихся пострадавшими от пандемии COVID-19."Интерес у компаний есть, хоть их и немного", - заметила Сильницкая.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от COVID: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, санкт-петербург, общество
В Петербурге не исключили появления бесковидных ресторанов
22:02 23.06.2021
 
© АГН "Москва"Открытие COVID-free зоны в ресторане "Чайхона №1" на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Открытие COVID-free зоны в ресторане Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© АГН "Москва"

В Петербурге не исключили появления бесковидных ресторанов

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Власти Петербурга не исключают возможность появления в городе бизнес-площадок или ресторанов, допуск которым будет только у привитых граждан, такое мнение высказала начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике Петербурга Анна Сильницкая.
"Такие инициативы к нам поступают, мы это обсуждаем это, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаем, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти", - сказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" Анна Сильницкая, отвечая на вопрос об инициативах бизнеса, связанных с прививочной кампанией.
Она заметила, что интерес к появлению территорий, свободных от коронавируса, у предпринимателей города есть, особенно в сферах, считающихся пострадавшими от пандемии COVID-19.
"Интерес у компаний есть, хоть их и немного", - заметила Сильницкая.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от COVID: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 02:45Распространение коронавируса
В Москве с 28 июня введут вход в заведения по QR-коду вакцинации
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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