https://ria.ru/20210623/restorany-1738333710.html

В Петербурге не исключили появления бесковидных ресторанов

В Петербурге не исключили появления бесковидных ресторанов - РИА Новости, 23.06.2021

В Петербурге не исключили появления бесковидных ресторанов

Власти Петербурга не исключают возможность появления в городе бизнес-площадок или ресторанов, допуск которым будет только у привитых граждан, такое мнение... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T22:02

2021-06-23T22:02

2021-06-23T22:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Власти Петербурга не исключают возможность появления в городе бизнес-площадок или ресторанов, допуск которым будет только у привитых граждан, такое мнение высказала начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике Петербурга Анна Сильницкая."Такие инициативы к нам поступают, мы это обсуждаем это, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаем, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти", - сказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" Анна Сильницкая, отвечая на вопрос об инициативах бизнеса, связанных с прививочной кампанией.Она заметила, что интерес к появлению территорий, свободных от коронавируса, у предпринимателей города есть, особенно в сферах, считающихся пострадавшими от пандемии COVID-19."Интерес у компаний есть, хоть их и немного", - заметила Сильницкая.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от COVID: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, санкт-петербург, общество