https://ria.ru/20210623/regiony-1738250613.html

Голикова назвала регионы, где выявили британский и индийский штаммы

Голикова назвала регионы, где выявили британский и индийский штаммы - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова назвала регионы, где выявили британский и индийский штаммы

В России есть британский и индийский штаммы коронавируса, последний преобладает в Москве, Нижегородской и Саратовской областях и распространяется в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:08

2021-06-23T15:08

2021-06-23T16:34

коронавирус в россии

россия

москва

саратовская область

общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. В России есть британский и индийский штаммы коронавируса, последний преобладает в Москве, Нижегородской и Саратовской областях и распространяется в Санкт-Петербурге, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."В структуре выявленных изолятов на сегодняшний день по стране в целом, это важно, <...> циркулируют британский штамм, штамм "альфа", и индийский штамм, который получил название "дельта", — сказала она на совещании Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, в последние недели доля индийского штамма увеличивается. "По заключению международных и наших исследователей, штамм "дельта" обладает более высокой контагиозностью (заразностью. — Прим. ред.). И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией", — уточнила Голикова.При этом она отметила, что разновидности "дельта плюс" в России пока не обнаружили."У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных", — указала Голикова.Как подчеркнула вице-премьер, в апреле — мае ситуация с коронавирусом в России была стабильной, однако в последние три недели в стране наблюдается взрывной рост заболеваемости."В ближайшее время необходимо и в профилактическом смысле, и вообще принять ряд мер, которые, с одной стороны, являются абсолютно традиционными и нам понятными, но с учетом такого взрывного распространения заболеваемости, абсолютно необходимыми", — считает она.Британскую мутацию коронавируса выявили в середине декабря в Соединенном Королевстве. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника.Индийский штамм коронавируса (B.1.617) обнаружили в стране в октябре прошлого года. Затем у него распознали три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против него.Этот штамм продолжает мутировать. В воскресенье в индийском штате Махараштра выявили разновидность "дельта плюс" (B.1.617.2.1). Районы, где есть этот вариант, закрыли; в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html

https://ria.ru/20210623/mutatsii-1738252779.html

https://ria.ru/20210619/delta-1737593164.html

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москва

саратовская область

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коронавирус в россии, россия, москва, саратовская область, общество, татьяна голикова