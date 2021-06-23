https://ria.ru/20210623/regiony-1738249128.html

Голикова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19

Голикова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех регионах России, превышение среднероссийских показателей - в десяти регионах, среди которых Москва,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:06

2021-06-23T15:06

2021-06-23T15:19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех регионах России, превышение среднероссийских показателей - в десяти регионах, среди которых Москва, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По итогам прошедшей недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах, это город Москва, город Санкт-Петербург, республика Бурятия, Московская область, республика Карелия, Сахалинская область, республика Хакасия, республика Крым, Мурманская область и республика Алтай. Но мы наблюдаем рост заболеваемости во всех... субъектах", - заявила она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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