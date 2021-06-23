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Голикова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19
Голикова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех регионах России, превышение среднероссийских показателей - в десяти регионах, среди которых Москва,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:06
2021-06-23T15:06
2021-06-23T15:19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех регионах России, превышение среднероссийских показателей - в десяти регионах, среди которых Москва, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По итогам прошедшей недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах, это город Москва, город Санкт-Петербург, республика Бурятия, Московская область, республика Карелия, Сахалинская область, республика Хакасия, республика Крым, Мурманская область и республика Алтай. Но мы наблюдаем рост заболеваемости во всех... субъектах", - заявила она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Голикова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19
15:06 23.06.2021 (обновлено: 15:19 23.06.2021)
Голикова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19