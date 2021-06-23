https://ria.ru/20210623/razgovor-1738289895.html

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Путин провел телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости, 23.06.2021

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым активизацию работы по восстановлению экономических связей и транспортных... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:40

2021-06-23T17:40

2021-06-23T17:51

россия

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

безопасность

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым активизацию работы по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор президентов состоялся по инициативе азербайджанской стороны."Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января. Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Владимир Путин и Ильхам Алиев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210528/putin-1734535183.html

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азербайджан

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россия, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, безопасность, в мире