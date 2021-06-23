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Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Путин провел телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости, 23.06.2021
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым активизацию работы по восстановлению экономических связей и транспортных... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:40
2021-06-23T17:51
россия
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
безопасность
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым активизацию работы по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор президентов состоялся по инициативе азербайджанской стороны."Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января. Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Владимир Путин и Ильхам Алиев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
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россия, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, безопасность, в мире
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
17:40 23.06.2021 (обновлено: 17:51 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время двусторонней встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время двусторонней встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин обсудил с Алиевым усилия по восстановлению экономических связей на Южном Кавказе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым активизацию работы по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор президентов состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января. Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Владимир Путин и Ильхам Алиев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
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РоссияИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияБезопасностьВ мире
 
 
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