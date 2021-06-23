https://ria.ru/20210623/putin-1738184135.html

"По-прежнему прав": британцы оценили статью Путина для Zeit

"По-прежнему прав": британцы оценили статью Путина для Zeit - РИА Новости, 23.06.2021

"По-прежнему прав": британцы оценили статью Путина для Zeit

Читатели Daily Mail прокомментировали статью Владимира Путина для немецкой газеты Die Zeit, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:33

2021-06-23T09:33

2021-06-23T11:38

россия

великая отечественная война (1941-1945)

нато

владимир путин

югославия

сша

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали статью Владимира Путина для немецкой газеты Die Zeit, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие из них согласились с его мнением о том, что США и НАТО спровоцировали раскол в Европе."С момента своего появления США почти все время с кем-то воюют. Всего 30 лет мира. А теперь скажите, кто после этого государство-изгой?" — выразил мнение пользователь Karlosmot1919."Как странно, когда из всех мировых лидеров лишь Путин говорит дело", — отметил Frederickmaximus."Германия, как и большинство европейцев, хочет прогнать с континента американцев", — считает DocDaneeka."НАТО была оборонительной организацией в 1949 году. Попомните Югославию и Ливию. Это, по-вашему, тоже оборонительные кампании?" — задался вопросом V bat one."Путин прав. По-прежнему прав", — утверждает TheUnbeliever."Запад сам разрушает себя изнутри. Путину осталось лишь легонько постучать по стеклянной стене — и она разлетится вдребезги", — подытожили пользователи.Статья Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое" вышла вчера, в День памяти и скорби. В ней президент высказался об отношениях СССР и Европы в прошлом и отметил, что Москва стремилась развивать их, но на Западе возобладал другой подход. Он также подчеркнул, что Россия открыта к честному созидательному взаимодействию и это подтверждается идеей создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/putin-1738076996.html

https://ria.ru/20210622/statya-1738091858.html

россия

югославия

сша

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россия, великая отечественная война (1941-1945), нато, владимир путин, югославия, сша, в мире