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https://ria.ru/20210623/putin-1738180600.html
Россия будет содействовать деэскалации конфликтов, заявил Путин
Россия будет содействовать деэскалации конфликтов, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2021
Россия будет содействовать деэскалации конфликтов, заявил Путин
Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность соседних стран, и намерена и дальше содействовать деэскалации региональных... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:10
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
россия
владимир путин
сирия
оон
иран
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность соседних стран, и намерена и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", - сказал президент в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.Он отметил, что урегулирование региональных конфликтов, которому активно содействует Россия, является важным аспектом обеспечения глобальной безопасности.Путин напомнил, что благодаря российской военной помощи удалось освободить большую часть территорий Сирии от международных террористов и не допустить распада сирийского государства, а политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. Также при решающем вкладе России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе."Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры", - отметил президент.Он пожелал участникам Московской конференции по международной безопасности плодотворной работы."Уверен, что участников конференции ждут интересные дискуссии, а выработанные по их итогам предложения и инициативы послужат укреплению международной безопасности и стабильности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210623/oruzhie-1738180176.html
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московская конференция по международной безопасности, россия, владимир путин, сирия, оон, иран, в мире
Россия будет содействовать деэскалации конфликтов, заявил Путин
09:10 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин заявил, что Россия намерена и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность соседних стран, и намерена и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", - сказал президент в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
09:08
Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
Он отметил, что урегулирование региональных конфликтов, которому активно содействует Россия, является важным аспектом обеспечения глобальной безопасности.
Путин напомнил, что благодаря российской военной помощи удалось освободить большую часть территорий Сирии от международных террористов и не допустить распада сирийского государства, а политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. Также при решающем вкладе России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе.
"Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры", - отметил президент.
Он пожелал участникам Московской конференции по международной безопасности плодотворной работы.
"Уверен, что участников конференции ждут интересные дискуссии, а выработанные по их итогам предложения и инициативы послужат укреплению международной безопасности и стабильности", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
09:04
Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой ООН
 
Московская конференция по международной безопасностиРоссияВладимир ПутинСирияООНИранВ мире
 
 
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