https://ria.ru/20210623/putin-1738180600.html

Россия будет содействовать деэскалации конфликтов, заявил Путин

Россия будет содействовать деэскалации конфликтов, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2021

Россия будет содействовать деэскалации конфликтов, заявил Путин

Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность соседних стран, и намерена и дальше содействовать деэскалации региональных... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:10

2021-06-23T09:10

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

россия

владимир путин

сирия

оон

иран

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность соседних стран, и намерена и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", - сказал президент в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.Он отметил, что урегулирование региональных конфликтов, которому активно содействует Россия, является важным аспектом обеспечения глобальной безопасности.Путин напомнил, что благодаря российской военной помощи удалось освободить большую часть территорий Сирии от международных террористов и не допустить распада сирийского государства, а политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. Также при решающем вкладе России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе."Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры", - отметил президент.Он пожелал участникам Московской конференции по международной безопасности плодотворной работы."Уверен, что участников конференции ждут интересные дискуссии, а выработанные по их итогам предложения и инициативы послужат укреплению международной безопасности и стабильности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210623/oruzhie-1738180176.html

https://ria.ru/20210623/putin-1738179653.html

россия

сирия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, владимир путин, сирия, оон, иран, в мире