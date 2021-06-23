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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210623/puteshestviya-1738196450.html
Определены самые популярные направления для отдыха в июле
Определены самые популярные направления для отдыха в июле - РИА Новости, 23.06.2021
Определены самые популярные направления для отдыха в июле
Названы самые востребованные маршруты, которые выбирают самостоятельные туристы для путешествия в середине лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:10
2021-06-23T11:10
туризм
отдых в россии 2021 летом
туризм
туристы
новости - туризм
москва
краснодар
симферополь
сочи
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Названы самые востребованные маршруты, которые выбирают самостоятельные туристы для путешествия в середине лета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что список возглавляет Москва. В столицу отправляется каждый пятый (21,5 процента) турист. Каждый десятый поедет в Санкт-Петербург, а 8,4 процента выбирает Сочи.Чуть меньше (7,7 процента) выбрали Симферополь, около трех процентов – Калининград, Краснодар, Минеральные Воды и Анапу. Среди зарубежных стран в июле наиболее популярна Армения — туда оформлен каждый третий авиазаказ (31,3 процента). Десять процентов билетов куплено в Киргизию, семь процентов — в Турцию. От трех до пяти процентов бронировавших отправятся на Кипр, в Грецию и Хорватию.
https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html
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симферополь
сочи
греция
турция
минеральные воды
хорватия
анапа
краснодарский край
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отдых в россии 2021 летом, туризм, туристы, новости - туризм, москва, краснодар, симферополь, сочи, греция, турция, минеральные воды, хорватия, анапа, краснодарский край, киргизия, армения, санкт-петербург, калининград

Определены самые популярные направления для отдыха в июле

11:10 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора
Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Названы самые востребованные маршруты, которые выбирают самостоятельные туристы для путешествия в середине лета, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что список возглавляет Москва. В столицу отправляется каждый пятый (21,5 процента) турист. Каждый десятый поедет в Санкт-Петербург, а 8,4 процента выбирает Сочи.
Чуть меньше (7,7 процента) выбрали Симферополь, около трех процентов – Калининград, Краснодар, Минеральные Воды и Анапу.
Среди зарубежных стран в июле наиболее популярна Армения — туда оформлен каждый третий авиазаказ (31,3 процента). Десять процентов билетов куплено в Киргизию, семь процентов — в Турцию. От трех до пяти процентов бронировавших отправятся на Кипр, в Грецию и Хорватию.
Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне Кремля в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Туризмотдых в России 2021 летомТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваКраснодарСимферопольСочиГрецияТурцияМинеральные ВодыХорватияАнапаКраснодарский крайКиргизияАрменияСанкт-ПетербургКалининград
 
 
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