https://ria.ru/20210623/puteshestviya-1738196450.html

Определены самые популярные направления для отдыха в июле

Определены самые популярные направления для отдыха в июле - РИА Новости, 23.06.2021

Определены самые популярные направления для отдыха в июле

Названы самые востребованные маршруты, которые выбирают самостоятельные туристы для путешествия в середине лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:10

2021-06-23T11:10

2021-06-23T11:10

туризм

отдых в россии 2021 летом

туризм

туристы

новости - туризм

москва

краснодар

симферополь

сочи

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Названы самые востребованные маршруты, которые выбирают самостоятельные туристы для путешествия в середине лета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что список возглавляет Москва. В столицу отправляется каждый пятый (21,5 процента) турист. Каждый десятый поедет в Санкт-Петербург, а 8,4 процента выбирает Сочи.Чуть меньше (7,7 процента) выбрали Симферополь, около трех процентов – Калининград, Краснодар, Минеральные Воды и Анапу. Среди зарубежных стран в июле наиболее популярна Армения — туда оформлен каждый третий авиазаказ (31,3 процента). Десять процентов билетов куплено в Киргизию, семь процентов — в Турцию. От трех до пяти процентов бронировавших отправятся на Кипр, в Грецию и Хорватию.

https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html

москва

краснодар

симферополь

сочи

греция

турция

минеральные воды

хорватия

анапа

краснодарский край

киргизия

армения

санкт-петербург

калининград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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