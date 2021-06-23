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В Генштабе рассказали о нейтрализации угрозы со стороны ПРО США
В Генштабе рассказали о нейтрализации угрозы со стороны ПРО США - РИА Новости, 23.06.2021
В Генштабе рассказали о нейтрализации угрозы со стороны ПРО США
Россией были разработаны средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:34
2021-06-23T11:59
валерий герасимов
россия
вооруженные силы рф
сша
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россией были разработаны средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."Российская Федерация неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи нашей границы, поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором. Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность Российской Федерации потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы", - сказал Герасимов на Московской международной конференции по безопасности.Он напомнил, что элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала.
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валерий герасимов, россия, вооруженные силы рф, сша, безопасность
В Генштабе рассказали о нейтрализации угрозы со стороны ПРО США
10:34 23.06.2021 (обновлено: 11:59 23.06.2021)
 
© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот"
Испытательные стрельбы из ЗРК Пэтриот - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : U.S. Army

В Генштабе рассказали о нейтрализации угрозы со стороны глобальной ПРО США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россией были разработаны средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Российская Федерация неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи нашей границы, поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором. Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность Российской Федерации потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы", - сказал Герасимов на Московской международной конференции по безопасности.
Он напомнил, что элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала.
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Валерий ГерасимовРоссияВооруженные силы РФСШАБезопасность
 
 
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